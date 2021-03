Uppgifter: Sveriges EM-matcher kan flyttas

Svenska landslaget deltar i sommar i EM och ställs mot Spanien (den 14 juni), Slovakien (den 18 juni) och Polen (den 23 juni) i gruppspelet. Sverige spelar mot Spanien i Bilbao och mot Slovakien och Polen i Dublin.

Nu rapporterar nyhetsbyrån AP att Uefa överväger att ta bort Bilbao, Dublin och Glasgow som värdstäder i sommarens mästerskap. Anledningen till det uppges vara brist på garantier gällande om och hur många supportrar som kan följa matcherna på plats i städerna i juni.

Enligt AP vill Uefa att EM-arenorna ska kunna ta in supportrar till hälften av sin kapacitet, även om det just nu spelas fotboll utan publik i stora delar av Europa till följd av coronapandemin. Uefa uppges därmed vara villigt att ta bort matcher från städer, som inte kan garantera att supportrar kan få följa matcher på plats i EM till följd av coronarestriktioner i respektive land. Det gäller alltså för Bilbao, Dublin och Glasgow.

AP skriver att Uefa ännu inte har fått klartecken från irländska myndigheter gällande om förbudet mot supportrar kommer att lyftas inför EM. Den irländska regeringen uttalar sig även, för nyhetsbyrån, om att det är för tidigt att säga när man kan lyfta förbudet. Regeringen meddelar även att man undersöker olika scenarion för om Dublin inte kan arrangera sina matcher i mästerskapet. Regeringens mål är dock fortfarande att matcherna ska spelas i Dublin.

Enligt AP har även Uefa, precis som med Irlands myndigheter, kontakt med Spanien gällande om Bilbao kan arrangera sina matcher. Uefa har ännu inte fått positiva indikationer på att supportrar kan närvara på matcherna i staden. Den baskiska regeringen kommenterar, för AP, att man vill vara försiktiga, men att man undersöker om supportrar kan vara på plats på de planerade matcherna i staden i sommar.

AP skriver vidare att Uefa i dagsläget inte ser några risker med att England ska kunnna ta in supportrar på matcher under mästerskapet, vilket är en fördel, då sju matcher inklusive semifinalerna och finalen spelas på Wembley i London. Storbritanniens regering har i dagsläget en plan på att kunna ta in 10 000 supportrar på matcher från och med i maj, men det gäller också bara i England.

Skottland uppges i sin tur välja en mer försiktig väg utan supportrar på sina arenor i vår. Fyra EM-matcher planeras samtidigt spelas i Glasgow i sommar, och de kan därmed flyttas till England i stället, enligt AP.

Uefa har, trots pandemin, hållit fast vid att mästerskapet ska spelas i tolv olika värdstäder. Så sent som under onsdagen kommenterade Uefa det så här:

- Uefa är bestämda kring att anordna mästerskapet i tolv europeiska städer, helt enligt spelschemat som sattes förra sommaren. Det finns inga andra spår, sa en talesperson för Uefa enligt The Times på onsdagen.