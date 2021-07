WHO-epidemiolog rasar: "Förkrossande"

Under söndagen avgjordes EM-finalen mellan Italien och England, en match som italienarna vann efter straffläggning. Matchen spelades på Wembley i London och på plats fanns 67 000 personer på läktarna.

Hela EM har spelats inför publik, men då matcherna spelats i olika länder har arenorna tagit in olika mycket åskådare beroende på ländernas restriktioner kopplat till rådande coronapandemi.

En som reagerar mot att 67 000 personer såg EM-finalen på plats är Maria van Kerkhove, som är epidemiolog vid Världshälsoorganisationen (WHO).

I samband med söndagens EM-final vädrade hon sin ilska på Twitter, där hon skrev:

"Ska jag sitta och njuta av att titta på när smittan sprids mitt framför mina ögon?"

"Coronapandemin tar inte paus i kväll. Deltavarianten (en mutation av covid-19, reds. anm) kommer ta nytta av människor som inte är vaccinerade i täta folkmassor, där människor inte bär munskydd och skriker, vrålar och sjunger. Förkrossande."

