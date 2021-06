Wijnaldum med regnbågsbindel i Budapest - utesluter inte att lämna planen vid rasistiska glåpord

Det ungerska parlamentet klubbade nyligen igenom en lag som innebär att det blir ett förbud mot att för barn och unga "skildra" homosexualitet. Bland annat som svar mot detta kommer Nederländernas lagkapten Georginio Wijnaldum bära en regnbågsfärgad kaptensbindel med texten "one love" ("en kärlek") i åttondelsfinalen mot Tjeckien, som spelas i Ungerns huvudstad Budapest.

Wijnaldum medger att Ungerns nya lagstiftning hade en del i beslutet att bära en sådan lagkaptensbindel.

- Det är inte bara riktat mot Ungern. Bindeln betyder mycket eftersom vi står för mångfald - "one love" betyder att alla är en del av det och att alla borde vara fria att vara den de är, säger Wijnaldum enligt The Guardian.

- Vi tycker att rätten att vara sig själv har kränkts. Som spelare har vi en plattform att göra det vi kan för att hjälpa.

Tidigare under turneringen startade Uefa en utredning gällande att franska spelare ska ha blivit rasistiskt påhoppade under sin match i Budapest, och enligt The Guardian utreder Uefa även påstådda homofobiska glåpord som Portugals Cristiano Ronaldo ska ha fått riktade mot sig under gårdagens avslutande gruppspelsmatch i staden.

- Uefa borde borde vara där för att skydda spelarna och ta beslutet. Det borde inte vara upp till spelarna. Spelare straffas ofta för att de skyddar sig själva, så Uefa måste ta en ledarroll i detta, säger Wijnaldum.

- Jag vet inte riktigt hur jag skulle reagera i en sådan situation. Jag tänkte först att jag skulle gå av planen, men gör kanske inte det längre för då tänker kanske motståndaren: "Låt dem (publiken) kasta rasistiska glåpord, för de kommer de gå av planen." Det skulle kunna bli så att jag går av planen, men jag skulle prata med de andra spelarna om det först.

Nederländerna-Tjeckien sänds i TV4 med sändningsstart klockan 17 på söndag.