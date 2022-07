Bakslag för Frankrike - Katoto utgick skadad

Marie-Antoinette Katoto har funnits med i startelvan i båda av Frankrikes EM-matcher hittills och är en av lagets viktigaste spelare. Hon blev målskytt när Frankrike besegrade Italien med 5-1. Men mot Belgien blev det bara en dryg kvart på plan för anfallaren.

Katoto löpte in i straffområdet, satte ner högerfoten och syntes direkt lyfta foten igen och ta sig om knät. Hon blev sedan sittandes och läkare kallades in på plan. Fransyskan haltade när hon gick av plan och tvingades utgå. In kom i stället Ouleymata Sarr.

På bänken syntes hon sedan med en ispåse på knät. I halvtid hoppade stjärnan på kryckor.

Frankrike ledde vid tillfället matchen med 1-0.

Marie-Antoinette Katoto spelar till vardags i PSG.