Beskedet: Sari van Veenendaal avslutar karriären

Nederländernas EM tog slut i kvartsfinalen mot Frankrike. Men för den nederländska målvakten, Sari van Veenendaal tog mästerskapet slut redan i den första gruppspelsmatchen mot Sverige - då hon åkte på en axelskada och fick avbryta.

Det man inte visste då var att det även var det sista som van Veenendaal skulle göra på världsscenen. Två dagar innan EM-finalen mellan hemmanationen England och Tyskland meddelar den nederländska målvakten at hon lägger handskarna på hyllan.

"Det är dags för mig att ta farväl av fotbollen. Det har alltid varit allt är inget för mig. Varenda dag hart jag försökt att nå absoluta max. Jag kommer för alltid att vara tacksam att jag varit i en position där jag vunnit titlar och delat fina stunder både på och utanför planen med många fina människor", skriver hon och fortsätter:

"Jag vill inte vara ute på planen varje dag länge. Nu är det dags för mig att uppleva andra saker. Det är mitt val att säga farväl och det känns som rätt stund nu. Jag vill tacka KNVB (det nederländska fotbollförbundet) och PSV. Och alla andra klubbar och personer som har bidragit till mig karriär. Och sist men inte minst vill jag tacka alla fans. Mina drömmar blev samma och jag hoppas att damfotbollen kommer att uppfylla flera drömmar".

Det blev 11 år i landslaget efter att hon debuterade den 7e mars, 2011. Hon var del av landslaget som vann EM 2017 då hon startade samtliga matcher och endast släppte in tre mål.

It’s time to say goodbye and to chase new dreams.



𝙙𝙖𝙣𝙠𝙟𝙚𝙬𝙚𝙡, 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪, 𝙜𝙧𝙖𝙘𝙞𝙖𝙨 for making my football career unforgettable 🧡❤️ pic.twitter.com/2X4ZirFsdH