FEM SPANINGAR: "Adjø, Sjögren!"

Adjø, Sjögren!

Fiaskot är fullbordat. Norge är utslaget ur EM efter två usla prestationer, den ena mot England och den andra mot Österrike. Och nu är det enda rätta att göra sig av med Martin Sjögren, hur omtyckt svensken än är och hur mycket han än jobbat med det norska landslaget så kommer det vara svårt att bortse från EM-prestationen. På tv-bilderna var det svårt att missa en Sjögren som stod och såg otroligt orolig ut. Svensken var väl medveten om att matchen mot Österrike var det sista han gjorde med det norska landslaget.

Var Norge medvetna om att en kvartsfinal stod på spel?

Den engelska smällen var alldeles för hård och Norge kunde inte resa sig inför mötet med Österrike. Men det handlade inte bara om det sargade självförtroendet, Österrike visade att man ville mer än vad Norge ville och att man skulle ta sig till en kvartsfinal till varje pris. Redan från första minut tog Österrike kommando och forcerade framåt. Norge å sin sida hade svårt att ska några vassa chanser och det såg inte alls bra ut, det kändes emellanåt som att norskorna inte alls tänkte på att det var en kvartsfinal i EM som man spelade om.

ANNONS

Stackars Pettersen...

På tal om självförtroende så är det antagligen inte på topp efter att man släppt in åtta mål. Österrike var väl medvetna om att Guro Pettersen ska testas och i stället för att intryck av ett självförtroende såg hon otroligt rädd ut. Målvakten är orutinerad och har inte många landskamper på kontot och då testade Österrike med allt. Distansskott, inspel, och skott från närmare håll. Men Pettersen stod på sig och var ärligt talat inte den sämsta norskan på planen. Men man kan inte hjälpa att tycka synd om henne efter det här mästerskapet.

Sjögren, du vet att du har fler spelare än de på plan?

Martin Sjögren tror så hårt på sin spelfilosofi, som för övrigt inte verkar fungera, att han glömmer bort att han har en hel bänk som potentiellt hade kunnat komma in och bidra med ny fräsch energi. Men icke, den norska förbundskaptenen hade helt glömt bort resterande 12 spelare på planen, innan tiden blev alltför knapp. För då började förbundskaptenen att byta in spelare, men det var alldeles för sent och Norge är utslaget.

ANNONS

Norska stjärnorna, en stor besvikelse

Norge har några av världens absolut bästa spelare. Men det var som att Guro Reiten, Caroline Graham Hansen och Ada Hegerberg inte lyckats komma till sin rätt, varken mot England eller Österrike. Och det gör ont att se när världsstjärnor inte kan kliva fram och ta ansvar eller försöka pressa fram något som kan bidra till poäng. Mästerskapet summerat så har det som brukar vara en fröjd att se på varit en sådan extrem besvikelse.