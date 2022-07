JUST NU: Frankrike tar ledningen direkt mot Island

Frankrike är redan klara som gruppsegrare, där bakom gör Belgien, Italien och Island upp om andraplatsen. Det laget som kniper andraplatsen i gruppen ställs mot Sverige i kvartsfinal.

Frankrike som alltså redan vunnit gruppen gör sex förändringar i startelvan jämfört med den elvan som startade senast när Frankrike vann mot Belgien.

Frankrike tog ledningen efter 44 sekunder när Melvine Malard placerade in bollen behärskat i målvaktens vänstra hörn. Just där och just då med 0-0 i den parallela matchen mellan Belgien och Italien var Island vidare på färre gula kort.

Startelvor:

Island: S. Sigurdardottir - Arnadottir, Viggosdottir, I. Sigurdardottir, Gisladottir - Gunnarsdottir, Brynjarsdottir Vilhjalmsdottir - Jonsdottir, Thorvaldsdottir, Albertsdottir.

Frankrike: Peyraud-Magnin - Torrent, Tounkara, Renard, Bacha - Toletti, Bilbault, Mateo - Diani, Malard, Baltimore.