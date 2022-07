Klart: Så tv-sänds kvartsfinalerna i fotbolls-EM

På onsdag spelas den första kvartsfinalen i fotbolls-EM när värdnationen England ställs mot Spanien. Matchen startar 21.00 och sänds på TV4 och C More. Sveriges kvartsfinal mot Belgien spelas på fredag klockan 21.00 och visas på SVT.

Här är datum och tv-tider för samtliga kvartsfinaler under fotbolls-EM:

England – Spanien 20 juli 21.00 TV4/C More

Tyskland – Österrike 21 juli 21.00 TV4/ C More

Sverige – Belgien 22 juli 21.00 SVT

Frankrike – Nederländerna 23 juli 21.00 SVT