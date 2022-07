Nära 300 kränkningar under EM - svenska spelare inte utsatta: "Har beredskap"

Sverige spelar under fredagskvällen mot Belgien i kvartsfinal på Leigh Sports Village i EM i England. Inför mästerskapskvartsfinalerna gick Uefa i veckan ut med att det rapporterats in 290 fall med kränkande inlägg i sociala medier under gruppspelsfasen av turneringen.

BBC rapporterar att 39 procent av inläggen var riktade mot själva turneringen, medan 20 procent var riktade mot landslagskonton, 19 procent mot enskilda spelare och 17 procent mot enskilda tränare. England, Spanien, Frankrike och Italien var, enligt BBC, de mest drabbade landslagen under gruppspelet.

Vidare skriver BBC att 55 procent av alla inlägg tagits bort av sociala medier-företag, samtidigt som 70 procent av inläggen var generella kränkningar, medan 20 procent innehöll sexism, sex procent rasism och fyra procent homofobi.

Martin Fredman, som är säkerhetschef på Svenska Fotbollförbundet, berättar på uppstuds att svenska spelare hittills inte blivit utsatta för kränkande kommentarer under EM.

"Det snabba svaret är nej, men vi har beredskap att följa våra rutiner vid fel resultat under kvällen", skriver Fredman i ett sms till Fotbollskanalen och syftar på Belgien-matchen.

Kollegan Stefan Dejemyr, som har ansvar för Blågults säkerhet under EM, berättade inför mästerskapet om hur landslaget arbetar med näthat.

- Vi tittar på det här och rådger vid enskilda fall på förekommen anledning, men också kring hur man ska hantera det. Alla bestämmer hur de vill agera i sina sociala medier, och om de ska läsa eller inte. Vi kan aldrig hindra någon, men i enskilda fall kan vi ge rekommendationer - om att man ska låta bli, sa Dejemyr och utvecklade:

- Allt handlar om att försöka ha fokus på fotbollen och att vi ska avlasta med våra kunskaper och specialiteter för att de ska kunna vara så bra som möjligt på planen. Det är en del för mig, att försöka ligga före där och försöka se trender och utvecklingar i nättrådar eller kommentarstrådar, vilket är lättare sagt än gjort, då det är ett stort arbete. I takt med att det blir allt vanligare måste vi beakta det. Jag och Martin Fredman jobbar med det, och även vår säkerhetsavdelning på förbundet och vår mediaavdelning. Det är ett arbete, som jag jobbar med aktuellt och systematiserat.