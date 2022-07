Nederländernas besked: Efter Blågult-mötet - Groenen corona-positiv

Svenska landslaget kryssade under lördagen mot Nederländerna på Bramall Lane i Sheffield i EM-premiären. Nu kommer ett besked som är till lite oro för det svenska lägret.

Nederländerna bekräftar att mittfältaren Jackie Groenen, som gjorde 90 minuter på planen mot Blågult, har testat positivt för covid-19 och därmed nu är i karantän tills vidare.

"Jackie Groenen har tyvärr testat positivt för covid-19 och kommer därför att vara isolerad de närmaste dagarna. När hon är symptomfri och testar negativt kan hon ansluta till truppen igen", skriver det nederländska landslaget på Twitter.

Svenska landslagets presschef Fredrik Madestam vill i sin tur vänta med att kommentera beskedet.

- Det är inget jag kan kommentera på uppstuds. Jag behöver kika på det. Jag får be om att återkomma, säger Madestam till Fotbollskanalen.

Inför EM pratade Fotbollskanalen med landslagsläkaren Houman Ebrahimi om hur Blågult hanterar covid-19. Om en svensk spelare testar positivt för covid-19 gäller följande:

- Man behandlar spelaren i karantän till den här smittfri, och man gör också de nödvändiga undersökningarna för att den säkert ska kunna återgå till full träning.

Blågult behöver inte testa symptomfria spelare för covid-19 under EM, samtidigt som det dock gäller att hålla sig uppdaterad kring utvecklingen.

- Vi behöver inte det enligt Uefas "Return to Play"-protokoll som finns. Det kommer kontinuerligt nya versioner (av protokollet), och då blir vi varse om det. Enligt den nuvarande versionen är det inte obligatoriskt att testa sig när man kommer dit, och det är heller inte obligatoriskt att bära munskydd, minus matchdagen inomhus i zon 1, som man behöver använda det, sa Ebrahimi då och fortsatte:

- Jag tror det finns en stor expertpanel på Uefa, som också följer utvecklingen och inte bara i England, utan i Europa. De kommer med nya rekommendationer när det behövs för att säkerställa att det blir spel på ett så säkert och smittfritt sätt som möjligt.

Sverige spelar på onsdag mot Schweiz, medan Nederländerna ställs mot Portugal samma kväll i den andra gruppspelsomgången.

Jackie Groenen is helaas positief getest op COVID-19 en gaat daarom de komende dagen in isolatie. Wanneer zij klachtenvrij is en negatief test, kan zij weer aansluiten bij de selectie. pic.twitter.com/GUJyiZRV8i