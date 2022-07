Scott: "Min röst darrar när jag tänker på det"

England ställs under söndagen mot Tyskland på ett slutsålt Wembley i EM-finalen. England har tidigare spelat två EM-finaler och förlorat båda, senast mot just Tyskland i Finalnd 2009. Tyskland har i sin tur spelat åtta EM-finaler och bärgat åtta EM-guld, senast efter seger mot Norge under 2013 i Sverige.

Den engelska veteranen Jill Scott, 35, startade när England föll mot Tyskland med 6-2 i finalen 2009, och menar att mycket har hänt sedan dess.

- Jag tror att det var 15 000 på den finalen, nu blir det runt 90 000, så det kommer bli fantastiskt. Det var 2009 som det infördes centrala kontrakt, så det är som natt och dag. Efter det började FA (det engelska fotbollsförbundet) investera mer pengar i Women's Super League, säger Scott under en presskonferens och fortsätter:

- Alla spelare som har varit med tidigare - det är för dem på söndag. Vi glömmer inte alla som bar tröjan innan oss.

Scott menar vidare att det på många sätt och vis blir speciellt att spela på Wembley.

- Till och med när jag tänker på det darrar min röst lite. Det är en stund för oss för att gå ut och jaga vara drömmar. Om vi får lyfta pokalen på söndag hoppas jag att de (tidigare engelska landslagsspelare) vet att de också har sina händer på pokalen.

Scott har samtidigt stor respekt för Tyskland.

- Jag tror att det är de två bästa lagen som nått finalen, säger hon och fortsätter:

- Vi har stor respekt för dem, men vi kan inte låta bli att drömma lite.