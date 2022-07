TV: Angeldahl klev fram i Segers frånvaro - med Björn: "Alltid drömt om att spela tillsammans"

Sverige är vidare till kvartsfinal i EM som gruppetta efter att ha kört över Portugal med 5-0 på söndagskvällen. Filippa Angeldahl visade vägen - då hon gjorde Blågults två första mål med dubbla fullträffar.

- Det är klart att det är skönt när man får in målen och att vi gör en bra lagprestation och krigar för att komma in i flowet. I dag fick vi lite medvind, så det är en bra känsla, säger Angeldahl till TV4 och C More.

Filippa Angeldahl startade samtliga matcher i EM-gruppspelet. Mot Portugal bildade hon ett centralt mittfält med Nathalie Björn, då lagkaptenen Caroline Seger inte var tillgänglig för spel.

Hur det samarbetet gick?

- Egentligen samma. Jag och "Nattis" har kört tillsammans på mitten innan och vi känner varandra sen vi var små. Det var enkelt att anpassa sig. Sen får "Nattis" ta en stor roll och det gjorde hon bra. Jag tycker det fungerade bra, säger Angeldahl, och utvecklar hur det var att spela med Björn:

- Vi har krigat för det länge. Vi har alltid drömt om att spela tillsammans i landslaget och i ett mästerskap. Att vi i dag fick spela tillsammans och göra en bra match betyder mycket.

Sverige undviker nu Frankrike i kvartsfinal. I stället kommer Belgien, Italien eller Island att stå för motståndet.

- Det är klart att man strävar efter att komma etta. Det är skönt efteråt, även om jag inte har tänkt så mycket på det. Jag har mest fokuserat på att komma dit, men nu är det en lättnad.

Är det något motstånd du föredrar?

- Nej.

ALI REZA