TV: Besviken Eriksson erkänner tufft EM: "Kändes inte som att det var menat"

Sverige hade ingenting att sätta emot i EM-semifinalen mot England. "The Lionesses" vann matchen med 4-0 och är nu klart för final på Wembley, där antingen Frankrike eller Tyskland kommer stå för motståndet.

Efteråt var försvarsklippan Magdalena Eriksson besviken.

- Besvikelsen är total just nu. Jag tycker att vi startar starkt och spelar exakt så vi vill göra, England skapar inte någonting innan deras första mål. Det kommer från ingenstans, snöpligt. Sen blir det uppförsbacke, säger Eriksson till TV4 och C More.

- Även andra målet, skitdålig tajming. Vi hade snackat ihop oss i halvtid och så kommer det onödiga mål. Då blir det uppförsbacke igen. Målen kom otroligt snöpligt för oss i dag.

Känslan var att luften gick ur Blågult efter 2-0-målet i inledningen av andra halvlek.

- Det har varit en tuff turnering på det sättet för oss. Det är mycket som har gått emot oss av olika skäl. Det kändes inte som att det var menat, om man ska vara spirituell. Jag är jättebesviken, säger Eriksson.

- Det var en sådan dag, och det har varit en sådan turnering. Vi har fått kämpa i motvind och i uppförsbacke. Samtidigt är jag stolt över hur vi har hanterat motgångarna.

ALI REZA