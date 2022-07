TV: Ian Wright inför semifinalen: "Självklart har England pressen på sig"

Inför kvällens semifinal mellan Sverige och England intervjuas Ian Wright i TV4 och C Mores sändning. Wright väljer då att lägga pressen på England.

- England har mest press på sig, eftersom vi spelar hemma och spelar väldigt bra just nu. Alla är väldigt exalterade över chansen att gå hela vägen. Vi har en fantastisk tränare säger han till TV4 och C More och forsätter:

- Vi ställs mot ett duktigt Sverige som blir tufft att slå, men vi måste gå in med självförtroende, det blir en tuff match som vi ser fram emot, men självklart har England pressen på sig, vi spelar på hemmaplan.

Sarina Wiegman ledde Nederländerna till EM-guld i deras hemmamästerskap 2017, en erfarenhet som Ian Wright tror kan bli avgörande ikväll.

-Vi har en väldigt erfaren tränare som vet exakt vad hon gör. Hon har varit i dessa situationer förut. Hon har tränat ett lag i ett EM på hemmaplan förut. Hon vet exakt vad spelarna går igenom just nu. Vi har helt rätt tränare för att hantera den pressen som finns på laget.

Han forsätter prata om vad han ser för hot i det svenska laget:

- Stina (Blackstenius) är en spelare jag älskar, eftersom hon spelar i Arsenal. Fridolina Rolfö är väldigt bra. Faktumet är att det är ett lag som är väldigt välorganiserade. Vi vet att Sverige har varit i finaler och vet vad som krävs. Det är ett lag som kan vara väldigt resoluta i försvaret och är skickliga på att kontra och det måste vi se upp med. De är en match från final så man måste ha respekt för Sverige.

Föga förvånande hoppas Ian Wright att England vinner semifinalen och avancerar till final.

- Jag tror England kommer att få fira efter matchen för att det är vad jag vill, säger Wright och skrattar.