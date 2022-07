TV: Tyskland klart för final – Alexandra Popp historisk målskytt

Igår blev England klart för EM-final efter att de körde över Sverige på Bramall Lane. Ikväll fick de sin finalmotståndare. Det stod mellan Tyskland och Frankrike.

Tyskland har drabbats av covid-19 och Klara Bühl som insjuknat ersattes av Jule Brand i kvällens startelva.

Peyraud-Magnin stod för en jätteräddning efter 15 minuters spel då Tyskland fick frispark i ett farligt läge. Alexandra Popp drog till med sin vänsterfot men den franska målvakten nekade tyskan ett vackert mål.

Alexandra Popp skulle sedan ta revansch på Peyraud-Magnin när hon i matchminut nådde först på ett inlägg och stötte in ledningsmålet för Tyskland. Popp blev därmed historisk med mål i sin femte raka match i ett Europamästerskap, det facitet har endast Michel Platini lyckats med innan Popp.

Den tyska glädjen blev dock kortvarig, precis innan paus klippte Diani till med ett skott från distans som via stolpen och ryggen på Frohms gick in, fram till 1-1. Det var det första målet som Tyskland släppte in i mästerskapet.

Frankrike var närmast att ta ledningen under den första delen av andra halvlek. Wendie Renard nådde först högst på en hörna på bortre stolpen och Frohms i det tyska målet tvingades till en vass reflexräddning.

Sedan bjöd Tyskland Diani på ett friläge men hon hamnade ur vinkel och fick iväg ett skott som Frohms ganska enkelt kunde hantera.

Men med kvarten kvar klev Alexandra Popp fram igen, på ett högt inlägg från Huth tog hon sats och nådde återigen högst på ett inlägg och med en kraftfull nick satte hon dit ledningsmålet för Tyskland.

Tyskland styrde sedan undan Frankrikes försök till kvittering och blev därmed klara för EM-final på Wembley.

Där ställs de mot värdnationen England.

Startelvor:

Tyskland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Brand.

Frankrike: Peyraud-Magnin - Perisset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui - Bilbault, Toletti, Geyoro - Diani, Malard, Cascarino.