18.00: Se EM-lottningen live här - "dödens grupp" kan vänta för mästaren

Nästa års EM-slutspel hålls som bekant utan svenskt medverkande. Men det kryllar av stornationer och spelare av världsklass, som kommer att göra upp om guldet i Tyskland till sommaren.

Under lördagen, med start 18.00, visas EM-lottningen live på Fotbollskanalen. Olof Lundh och Adam Pinthorp håller i sändningen.

Inför lottningen har 21 av 24 länder säkrat sina direktbiljetter till Tyskland och således placerats i seedingspotter inför lottningen. Seedingspotterna följer nedan:

Seedningspott 1:

Tyskland (värdnation), Portugal, Frankrike, Spanien, Belgien, England.

Seedningspott 2:

Ungern, Turkiet, Rumänien, Danmark, Albanien, Österrike.

Annons

Seedningspott 3:

Nederländerna, Skottland, Kroatien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien.

Seedningspott 4:

Italien, Serbien, Schweiz, Play off-vinnare A, Play off-vinnare B, Play off-vinnare C.

Seedingsgrupperna öppnar upp för spänning.

Den regerande mästaren Italien har placerats i seedningsgrupp fyra, till skillnad från mästerskapets senaste lottningar, då nationen återkommande placerat sig i grupp ett eller två. Detta öppnar upp för en "dödens grupp" för Italien, då man till exempel skulle lottas mot världstvåan Frankrike, världssexan Nederländerna, och Danmark som högst rankade nation i seedningspott två.

Samtidigt ska ytterligare tre platser fyllas. De gör ytterligare tolv nationer upp om via play off, som spelas i turneringsformat (semifinal följt av final) den 21 och 26 mars nästa år. De tolv nationerna är:

Annons

Play off-väg C: Georgien vs Luxemburg och Grekland vs Kazakstan.

Play off-väg B: Israel vs Island och Bosnien och Hercegovina vs Ukraina.

Play off-väg A: Polen vs Estland och Wales vs Finland.

Vinnaren av varje enskild play off-väg tar sig till EM. Dessa play off-vägar kommer finnas med i lördagens lottning och få sina eventuella EM-grupper lottade.

Se lottningen i spelaren ovan!