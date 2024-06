Andersson är en av hjärnorna bakom tyska succéspelarna: "Blåbär egentligen"

Sommarens stora fotbollsfest utspelar sig just nu i Tyskland: fotbolls-EM.

När två gruppspelsomgångar nu har summerats kände Fotbollskanalen att det var dags för att ringa upp en av de fotbollsprofiler som har den starkaste svensk-tyska kopplingen, nämligen Björn Andersson.

72-årige Andersson har ägnat merparten av sin livstid i fotbollens tjänst och en stor del av det vuxna livet har spenderats som akademichef och chefsscout för Bayern München. Men nuförtiden är han hemmahörande i Halmstad, där han följer en stor del av mästerskapet.

- Jag följer mästerskapet på skärmen, skrattar Andersson när Fotbollskanalen ringer upp.

Samtalet för oss sömlöst in på intrycken från mästerskapet och hur relationen med det tyska landslaget egentligen ser ut efter åren i landet.

- Jag tittar egentligen på fotboll och är ganska neutral i det. Det är naturligtvis kul om det går bra för Tyskland, men jag vill först och främst se bra fotboll. Jag är kanske inte som den generella åskådaren som håller på ett lag. Jag tittar snarare på kvaliteter som vissa lag och spelare har, förklarar Andersson.

Just Tyskland är ett av lagen som har imponerat mest under inledningen av turneringen. Efter två spelade matcher står laget på maximala sex poäng och med målskillnaden 7-1 har laget seglat upp som en av favoriterna till guldet. Men Andersson är inte lika frälst i dagsläget.

- Jag tycker att Spanien har spelat en väldigt bra fotboll, framförallt i den sista matchen mot Italien. Sen vet jag inte riktigt vad jag ska säga om Tyskland. Resultaten stämmer, men Skottland och Ungern är lag som man bör slå.

- Sen är det såklart en fördel med ett hemma-EM. De kan kanske gå långt, men det får vi se sen. Försvarsspelet har inte riktigt testats ännu och där har man haft stora problem mot bra lag tidigare.

En annan förhandsfavorit, England, har förvisso inlett mästerskapet med en seger och ett kryss. Men engelsmännen har fått kritik för sitt sätt att spela och Andersson istämmer i kritiken:

- England har verkligen varit en besvikelse hittills. Om man ser till hur spelarna spelar i sina klubblag under Pep (Guardiola) och (Mikel) Arteta är de väldigt offensiva i försvaret. Men i landslaget backar de hem lågt på egen planhalva. Jag vet inte vad Southgate tänker riktigt. Det finns en stor potential, men den kommer inte riktigt fram just nu, säger Andersson, som även riktar kritik mot en spelare som har fått en hel del beröm under den gångna Premier League-säsongen:

- Personligen tycker jag att Declan Rice på det centrala mittfältet är övervärderad. Han får mycket beröm, men jag förstår inte riktigt det. Sen är Harry Kane en fantastisk målgörare, men han är knappt med i spelet och det ser inte så bra ut om England vill gå långt.

Under de senaste åren har Andersson jobbat för konsultfirman Philipp Lahm Consulting, ett företag som har haft en viktig del i de framgångar som VfB Stuttgart har skördat under den senaste säsongen.

I Stuttgart finns inte mindre än fyra spelare som är med i Julian Nagelsmanns tyska EM-trupp och Andersson medger att han själv är överraskad av framgångarna:

- Ja, det är lite överraskande. Det är ju blåbär egentligen, (Maximilian) Mittelstädt, (Chris) Führich, (Deniz) Undav och (Waldemar) Anton. Om man kollar på en sådan som Mittelstädt har han spelat varje match hittills. Det är en bra spelare, men det är samtidigt ett oprövat kort. Hans styrka är mer offensivt, men defensivt finns det lite att jobba på.

- När han var i Hertha Berlin fick han knappt speltid, men han hade många bra egenskaper. Jag sa till en person som jag känner och som jobbar som scout - men inte i Bayern München - att jag hade försökt få den killen, på grund av just det. Sen kanske jag inte trodde att det skulle bli en landslagsspelare så tidigt, men man kan aldrig veta hur snabbt det går i fotboll.

Vad innebär egentligen din roll i samarbetet med Stuttgart?

- Vi tittar på hur Stuttgart spelar. Sen tittar vi på hur man utnyttjar spelarmaterialet och vilka positioner spelarna ska ha för hjälpa till att nå framgång. Sen pratar vi även om organisation och struktur, där vi ger våra synpunkter.

Då får man tillskriva er en stor del av Stuttgarts framgångar med andra ord?

- Det får andra uttala sig om. Jag påstår att vi begriper fotboll, vi är inga blåbär direkt. Jag har hållit på med fotboll i mer än 40 år och känner till det. Philipp är mångårig landslagsspelare. Sedan har vi en annan kille som är lite äldre än jag som har jobbat med organisation i det tyska handbollsförbundet i 30-40 år.

Andersson ser alltså på fotboll på ett lite annorlunda sätt än vad gemene fotbollssupporter gör och på frågan om vilka spelare som har lyckats fånga det tränade ögats uppmärksamhet svarar han:

- Jag skulle säga att jag är svag för Lamine Yamal i Spanien och (Nico) Williams på den andra yttern. Sedan gör Toni Kroos det mesta rätt på plan. Han har en stor betydelse, framförallt i djupledsspelet med det passningsspelet. Han kan spela fotboll där det gör ont, som vi brukar säga.

Björn Andersson har alltså varit med ett tag. Spelarkarriären tog honom från Skåne, via Öster, ut i den stora världen och Bayern München. Där satte en förödande skada i Europacupfinalen 1975 mot Leeds för framgångarna och 1975 vände Andersson tillbaka till Sverige.

Under vårt samtal glider Andersson in på de spelmässiga trender som han har sett under den första dryga veckan av matcher. Han pekar då på att "pendeln har svängt" om man ser till den internationella toppfotbollen under de senaste säsongerna.

- I dag pratar alla om bollinnehav, jag tycker att pendeln har svängt. I det här mästerskapet ska alla försöka passa sig fram och spela ut bollen, men jag tycker inte det är särskilt många som har någon riktig idé. Om man ser på Spanien har de hållit fast vid sin idé i årtionden och det är många som vill spela så.

- Sen har Pep (Guardiola) påverkar väldigt mycket. Men då är frågan: har man spelarna till att göra det som Pep gör? Ofta tycker jag att det brister i beslutsfattande och teknik för att försöka spela nerifrån och upp.

Andersson hämtar ny luft och fortsätter:

- I det här mästerskapet är det mycket som handlar om individuell skicklighet och inte som i Peps lag där alla vet vad de ska göra. Det blir en synergieffekt i hans lag, där man täcker upp för varandra när någon lämnar sin position.

Vilka kommer då att få ynnesten att lyfta EM-bucklan på Olympiastadion i Berlin den 14 juli? Under intervjuns gång poängterar Andersson vid flertalet tillfällen att han inte vet - och att det är där charmen ligger med mästerskapet.

- Jag tycker att det är väldigt bra när man inte vet vem som kommer att vinna på förhand, som det ibland kan vara på klubblagsnivå. För mig är dock det grundläggande att jag får se det som jag anser är bra fotboll, summerar Björn Andersson.