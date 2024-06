Åskoväder avbröt Tyskland-Danmark i EM

Redan i morse slog tyska meteorologen Dominik Jung larm: ett kraftigt åskoväder väntades inta delar av Tyskland - däribland Dortmund - under lördagskvällen.

- Det finns risk för kraftiga åskoväder från sydväst och väst till mellersta Tyskland. Det här kan ge extremt mycket regn, med mängder mellan 40 och 80 liter per kvadratmeter inom några timmar, sa Jung till Bild.

- Hagel med en diameter på runt tre centimeter väntas också, samt kraftiga storm- eller orkanbyar med hastigheter på mellan 100 och 140 kilometer i timmen. Tornado är inte heller uteslutet.

EM-åttondelsfinalen mellan Tyskland och Danmark på Signal Iduna Park i Dortmund kom dock igång i utsatt tid, med avspark 21.00.

Inledningsvis såg allt ut att gå smärtfritt till. Men när matchuret tickade upp på 35 började det mullra och åska över arenan, samtidigt som ett spöregn drog in.

Efter att två rejäla blixtrar slagit ner i närheten av arenan valde domaren Michael Oliver att pausa spelet. Spelarna lämnade först planen och ställde sig i sina respektive avbytarbås innan de några minuter senare gick in i sina omklädningsrum.

Matchen hade då stoppats tills vidare.

"Spelet är för tillfället avbrutet på grund av dåligt väder. Mer information inom kort", löd ett meddelande från speakern på arenan.

TV4:s expert Siavoush Fallahi väntade bara på att mötet skulle brytas:

- Jag satt och undrade: Varför ska de stå där ute och frysa? Jag förstod, efter att ha hört från folk på arenan, att det var många riktigt höga smällar. Det blir otäckt för både publik och spelare, sa Fallahi i sändningen.

Martin Hagman, meteorolog på TV4, gästade studion. Han gav då sin analys om ovädret och hur det kan påverka lördagskvällens åttondelsfinal:

- Det är ett omfattande område med regn (som dragit in). I den här zonen finns det inbakade, kraftiga skurar och åskar. Det som passerar just nu bedömer jag kommer passera efter 20-30 minuter. Så släpper det värsta men sen kommer nya skurar in, sa Hagman.

- Det ska inte vara något problem att spela färdigt matchen. Men sen kan det komma något kraftigt igen och man kan tvingas avbryta en gång till.

Drygt 20 minuter senare hade regnet avtagit och åskovädret dragit vidare. Spelarna tog sig då ut på planen igen för att påbörja en mindre variant av en ny uppvärmning.

Fem minuter senare kom matchen igång. Åskovädret avbröt alltså EM-åttondelsfinalen i cirka 25 minuter.

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh var förvånad över att domarteamet, med Oliver i spetsen, inte bröt matchen tidigare:

- Det är obegripligt med tanke på att det är väldigt tydligt i fotbollssammanhang att om det åskar och smäller som det gjorde ska man bryta, säger Lundh i TV4:s sändning.

- Jag vet att man från danskt håll var upprörda över att man inte agerade snabbare. Nej, det var förvånande.

Och att det var starka reaktioner från danskt håll är inte konstigt.

2009 träffades Nordsjælland-spelaren Jonathan Richter av blixten och tvingades amputera en del av sitt vänstra ben. Danmarks förbundskapten Kasper Hjulmand var hans tränare vid tidpunkten.

Åttondelsfinalen spelades klart under kvällen. Tyskland slog Danmark med 2-0 och är klart för kvartsfinal i EM.