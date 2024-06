Bekräftat: Frenkie de Jong missar EM

Barcelona-mittfältaren Frenkie de Jong sliter med skadeproblem, men blev trots det uttagen i Nederländernas EM-trupp till den kommande turneringen i Tyskland.

Under måndagen meddelar Nederländernas landslag att stjärnan missar EM.

"Vi är med dig, Frenkie", skriver landslaget på X.

På Instagram uttrycker de Jong sin besvikelse.

"Jag är ledsen och besviken över att jag inte tar mig till EM. Vi har gjort allt vi har kunnat de senaste veckorna, men tyvärr behöver min fotled mer tid. Det är en dröm och en stor ära att få representera sitt land i ett slutspel", skriver han bland annat på Instagram.

27-åringen spelade senast med Barcelona i slutet av april, och har inte deltagit i Nederländernas träningsmatcher inför EM. Totalt sett har han gjort två mål på 54 matcher med Nederländerna. Under VM i Qatar spelade han i samtliga matcher.

I EM-gruppspelet ställs Nederländerna mot Polen, Frankrike och Österrike.

