Danmark grupptvåa - efter varningsdramatik

Danmark och Serbien möttes i den avslutande gruppspelsomgången. De båda nationerna hade kniven mot strupen och hade mått bra av seger för att ta sig vidare till åttondelsfinal.

När startelvorna presenterades stod det klart att Hjulmand gjorde en förändring gentemot matchen mot England. Det är Alexander Bah som tog plats på mittfältet, istället för Victor Kristiansen.

Serbien i sin tur gjorde ett par förändringar. Utgick gjorde Dusan Vlahovic, Dusan Tadic och Filip Mladenovic. In kom Nemanja Gudelj, Srdan Mijailovic och Lazar Samardzic.

Danmark tog tidigt kommandot i matchinledningen och höll det mesta av bollinnehavet. Det radade även upp ett gäng halvchanser - men Serbien stod emot bra.

Efter 21 minuter kom Danmark närmare ett ledningsmål. Christian Eriksen var påpasslig utanför straffområdet och sköt på ett tillslag - men Rajkovic stod för en fin parad och räddade undan till en hörna. Vid den efterföljande hörnan lyckades Wind knega in bollen, men målet dömdes bort eftersom han vid målögonblicket höll fast Rajkovic.

- Den här matchen behövde en gnista och Christian Eriksen gav dem nästan den. En farlig chans - och de danska fansen har vaknat, sa Emma Sanders i BBC.

En smäll för Danmark var att Morten Hjulmand - som hittills har varit en viktig kugge - åkte på ett gult kort i den 30:e minuten när han gick in för hårt i en glidtackling. Han missar således åttondelsfinalen mot Tyskland.

Det var fortfarande mållöst när domaren blåste för halvtidsvila - och den första akten kan sammanfattas i ett ord: avslagen.

- Vissa personer är på väg till korvkön nu. De har inte sett mycket på 45 minuter, så de är villiga att riskera att missa några minuter till under stopptiden, sa Emma Sanders i BBC strax innan halvtidspausen.

Efter åtta spelade minuter i den andra halvleken fick Serbien in bollen i kassen. Mitrovic kom fri och fick - via en försvarare - in, vad han trodde var, ledningsmålet. Men målet dömdes bort då Mitrovic var i en offsideposition när han fick passningen serverad till sig.

Samtidigt utspelade sig tråkiga scener. I den andra halvleken kastades föremål ut på planen, något som gjorde att följande ord ropades ut i högtalaren:

"Sluta omedelbart att kasta föremål på planen. Visa respekt för spelare och funktionärer."

Med tio minuter kvar började Serbien trycka på för ett ledningsmål. Alexander Mitrovic fick ett jätteläge i minut 80, men avslutet smet precis utanför Schmeichels vänstra stolpe.

Men något mål kom aldrig från serberna - trots påtryckning. De är därmed ute ur EM.

Danmark?

De blev grupptvåa – tack vare ett gult kort på slovenen Jaka Bijol i den 72:a minuten mot England.

När slutsignalen gick hade nationerna nämligen samma poäng i inbördes möten, samma målskillnad i inbördes möten, samma antal gjorda mål lagen sinsemellan, samma totala målskillnad och samma antal gjorda mål. Därför avgjordes det genom det näst sista kriteriet - diciplinpoäng.

Och genom sitt gula kort gick Slovenien upp på sju gula kort - och Danmark stog alltjämt kvar på sex. Det hade alltså lägre diciplinpoäng totalt i alla gruppspelsmatcher och bärgade således hem andraplatsen i gruppen.

Men Danmark hade även gått vidare om ställningen i antal gula kort var lika - då de tog mer poäng i EM-kvalet inför turneringen. Rankingen i EM-kvalet är det sista kriteritet som avgör grupplacering.

Christian Eriksen drog en lättnads suck efter matchen:

- Jag är lättad och stolt över att vi har gått vidare.

Han fortsätter:

- Visst kunde vi ha behövt några segrar, men vi kom tvåa och har nu chansen att avancera ännu mer.

Danmark ställs mot Tyskland i åttondelsfinalen den 29 juni klockan 21.00.

Resultatet innebär också att Kroatiens EM-äventyr officiellt är över.

Rättelse: Danmark blev grupptvåa på grund av färre gula kort än Slovenien och ingenting annat.

Startelvor:

Danmark: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Bah, Højbjerg, Hjulmand, Maehle - Eriksen - Højlund, Wind.

Serbien: Rajkovic - Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic - Zivkovic, Gudelj, Ilic, Mijailovic - Lukic, Samardzic - Mitrovic.