EM-RAPPORTEN: Allsvensk käftsmäll och profilutspel: "Nästan pinsamt"

REBROVS ORD GÄLLER

Jag är fortsatt på plats i Wiesbaden, där Ukraina gnuggar inför sin premiär mot Rumänien på måndag. Under fredagen ströps dock medias tillgång till laget. Vi fick knappt möjlighet att se något av de två träningar som genomfördes och den utlovade pressträffen förvandlades till en pratstund med presschefen Oleksandr Glyvynskij. För mig gav det dock en intressant inblick i landslagets vardag efter Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022 och detaljerna från det kommer i ett reportage som enligt nuvarande plan publiceras i dagarna. Vidare har mina tidigare förhoppningar om att få prata med några av de ukrainska spelarna under lördagen grusats.

Annons

Förbundskaptenen Serhij Rebrov vill alltid ha helt stängda träningar två dagar innan match och någon pressträff blir det över huvud taget inte, är beskedet från det ukrainska lägret. Det var även Rebrov som bestämt att stänga till under fredagen. Tydligen är det den tidigare Dynamo Kiev- och Tottenham-forwardens ord som gäller rakt av. Resten av organisationen rättar sig efter hans vilja.

PROFILEN: "DET ÄR NÄSTAN PINSAMT"

Läsning om öppningsmatchen mellan Tyskland och Skottland får ni via många andra artiklar här på Fotbollskanalen. Så jag riktar blickarna mot grupp A:s andra match istället, den mellan Schweiz och Ungern. I det förstnämnda gänget finns det en spännande situation som är värd att följa under EM. Vad kommer profilen Xherdan Shaqiri kunna uträtta? 32-åringen spelar numera i Chicago Fire och hans säsong hittills i MLS är inte direkt värd att beskriva med hjälp av en eldflamma-emoji. I Schweiz finns nu en diskussion om vilken roll han kommer ha - och hur hans fysiska status kommer se ut - under EM.

Annons

Men att hans form ifrågasätts tycks inte vara uppskattat av Shaqiri själv, som enligt tidningen Blick har sagt följande inför turneringen: "Det är nästan pinsamt att behöva svara på en sådan fråga. Alla spelare som tas ut i ett landslag kan och vill spela fullt ut. Ingen dyker upp till jobbet för att jobba halvtid". Förbundskaptenen Murat Yakin har uttalat att Shaqiri inte kan spela två 90-minutersmatcher på fyra dagar och det är ingen ljuv musik i spelarens öron. "Sa han verkligen det? Jag har gett mitt svar: jag är här med landslaget för att jag vill hjälpa laget och spela så mycket som möjligt", har Shaqiri sagt och även uttalat följande: "Vi får se vad som händer. Om jag blir en inhoppare är jag redo att hjälpa laget så. Jag är också här för att hjälpa de unga spelarna att hantera pressen. Det spelar ingen roll hur länge du är på planen, i landslaget ger du alltid ditt yttersta. Jag åkte inte till EM för att ha semester".

Annons

INGA ALLSVENSKA SPELARE

Det här mästerskapet innehåller spelare från andraligor, norska ligan, League One, bulgariska ligan och så vidare. Men NOLL spelare från allsvenskan. Ja, det är så klart ”marginaler” inblandat här - hade nationer som exempelvis Island eller Finland tagit sig till EM skulle situationen sett annorlunda ut - men det säger ändå någonting om allsvenskans plats i hierarkin. Någon form av käftsmäll är det trots allt, även om kvaliteten på ligan inte är det centrala kring varför vår inhemska fotboll är intressant. Framför allt är det alltid en liten krydda att följa allsvenska spelare i mästerskap. Men det finns ju några ex-allsvenska lirare som ska visa upp sig under EM och där sticker ett oväntat namn som AIK-floppen Jasir Asani ut. Han tillhör numera Gwangju FC i Sydkorea och ska försöka bidra till en Albanien-skräll i grupp B.

Annons

Vilka ligor som har flest EM-spelare? Enligt Transfermarkt ser det ut enligt följande:

1. Premier League, 96

2. Serie A, 91

3. Bundesliga, 76

4. La Liga, 55

5. Ligue 1, 29

MITT EM-TIPS

Grupp A: 1. Tyskland 2. Skottland 3. Schweiz 4. Ungern

Grupp B: 1. Spanien 2. Kroatien 3. Italien 4. Albanien

Grupp C: 1. England 2. Serbien 3. Danmark 4. Slovenien

Grupp D: 1. Frankrike 2. Nederländerna 3. Österrike 4. Polen

Grupp E: 1. Belgien 2. Ukraina 3. Rumänien 4. Slovakien

Grupp F: 1. Portugal 2. Turkiet 3. Tjeckien 4. Georgien

Åttondelsfinaler: Skottland-Kroatien 1-2, Tyskland-Serbien 3-1, England-Rumänien 4-0, Spanien-Österrike 2-1, Nederländerna-Ukraina 0-1, Portugal-Italien 2-1, Belgien-Schweiz 1-2, Frankrike-Turkiet 3-1.

Kvartsfinaler: Spanien-Tyskland 1-2, Portugal-Ukraina 3-0, England-Kroatien 1-0, Schweiz-Frankrike 1-3.

Annons

Semifinaler: Tyskland-Portugal 2-1, Frankrike-England 1-2.

Final: Tyskland-England 2-3.

HUR TÄNKER JAG?

Ja, jag behöver väl förklara mitt tips på något vis. Mycket hänger så klart på magkänslan och den får mig att tro stenhårt på England. Jag har exempelvis Harry Kane som min skyttekung i EM. Det är dags på riktigt nu för England, någon gång måste ju fullträffen komma och det finns inget att klaga på vad gäller truppen. I övrigt tror jag att Tyskland lyckas balansera på den tunna tråd de står på och göra ett bra mästerskap, mycket tack vare hemmaplansfördelen. Men minsta lilla motgång kan få allt att välta, med tanke på hur stort missnöje det har funnits runt landslaget de senaste åren. Ukraina (kanske tillåter jag mig själv att tänka lite för mycket med hjärtat) tror jag på som ett skrällag. De kommer verkligen ge allt för sitt land och utöver det har de faktiskt väldigt skickliga spelare.