EM-RAPPORTEN: "Dovbyk hade behövt leverera"

TUFFA UKRAINSKA SMÄLLAR

Ukraina kom till spel mot Belgien utan flera stjärnor. Girona-yttern Viktor Tshyhankov och Chelsea-yttern Mychajlo Mudryk saknades på grund av skadebekymmer. Dessutom sattes Arsenal-stjärnan Oleksandr Zintjenko på bänken - efter att Everton-backen Vitalij Mykolenko, som varit skadad, gett grönt ljus till spel.

SPÄNNANDE REBROV-SATSNING

Förbundskaptenen Serhij Rebrov valde också att ruska om i sitt lag, även taktiskt. Istället för att spela 4-2-3-1/4-3-3, som man gjort tidigare under EM, valde Rebrov att satsa på ett 5-3-2-system. Oleksandr Svatok klev in i det utökade mittlåset och genom systemförändringen kunde förbundskaptenen även få in inhoppande hjälten mot Slovakien, Roman Jaremtjuk, i elvan. Draget blev lyckat. Defensivt hade Ukraina god kontroll på Belgiens stjärnor och man lyckades spela sig till farliga lägen via främst Heorhij Sudakov och nämnde Jaremtjuk. Exempelvis borde man faktiskt tagit ledningen precis innan paus, men istället för att gå på avslut i ett väldigt bra läge från nära håll valde Jaremtjuk att försöka hitta Dovbyk och då blev anfallet resultatlöst.

HAN HADE BEHÖVT LEVERERA

I andra halvlek blev Ukraina mer nedtryckt av Belgien och fick på ett ännu tydligare sätt nästintill enbart satsa på omställningar. Målvakten Anatolij Trubin gjorde återigen en bra insats och stod i vägen de gånger som de ukrainska utespelarna inte klarade av att hantera Belgien. Mot slutet av matchen mäktade också Ukraina med en rätt vass forcering som ledde till ett flertal farligheter. En spelare som hade behövt leverera mer än vad han gjort under det här mästerskapet, La Ligas skyttekung Artem Dovbyk, utnyttjade inte de tre bra möjligheter som han fick att gå på avslut. Kanske blev förväntningarna för tunga att hantera för en sådan som honom? Närmast att göra mål var dock inhopparen Ruslan Malinovskyj som skruvade en hörna så bra att den var på väg att gå rakt in i nät. Men bollen stoppades på mållinjen. Det blev till slut ett fruktansvärt slut på EM för Ukraina. Att ryka på fyra poäng när alla andra lag också skrapade ihop det… det är brutalt.

Det är så klart premiärmatchen mot Rumänien, då Ukraina uppenbart inte klarade av att hantera det mentala tryck som funnits på laget (vem hade gjort det?), som blev avgörande i slutändan. Efter det insläppta målet mot Slovakien i match två har Serhij Rebrovs mannar gjort det väldigt bra och visat upp den där Ukraina-andan som han velat att laget skulle göra. Folkets dom efter premiärsmällen var hård men de har mycket att känna stolthet över totalt sett. Belgien såg faktiskt relativt skakat ut i slutskedet av den här drabbningen och det säger det mesta.

SPECIELLT BESÖK

Inför matchen meddelade Ukrainas fotbollsförbund i ett pressutskick att över 300 specialinbjudna gäster skulle se den avgörande drabbningen på plats. Krigsveteraner och familjer till antingen soldater eller civila som dött i kriget stöttade nämligen laget här i Stuttgart. För landslaget, som har ett tydligt band till sitt folk och de som strider mot Ryssland, måste det ha varit väldigt speciellt att ha just de ukrainska supportrarna på plats.

SPALLETTIS URSÄKT - MITT I NATTEN

Italiens förbundskapten Luciano Spalletti gick i taket när han fick en fråga från en reporter om huruvida han gjort en ”pakt” med sina spelare om hur man skulle spela mot Kroatien. Frågan ställdes efter 1-1-mötet som tog Italien vidare till åttondelsfinal och svaret blev nio minuter långt. Bland annat sa 65-årige Spalletti: ”Hur gammal är du? 51? Om du runkar varje dag under 14 år till så kanske du kommer veta lika mycket som mig”. Nu rapporterar ESPN att förbundskaptenen, när han lugnat ner sig, valde att ringa journalisten för att be om ursäkt. Och det klockan två på natten, några timmar efter den uppmärksammade presskonferensen. Det är bara att konstatera att det svänger om Spalletti. Det är aldrig tråkigt att följa honom och hans lag.