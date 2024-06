EM-RAPPORTEN: Hybris-danskarna kommer inte gå långt

REBROV IMPONERAR

Jag bevakar fortsatt Ukrainas landslags ”varje steg”. Under söndagen hölls en presskonferens på arenan i München inför måndagens premiär mot Rumänien och det är imponerande hur outtröttligt förbundskaptenens Serhij Rebrov och hans spelare fortsätter att prata om det pågående kriget i hemlandet efter Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022. ”I varje intervju och vid varje tillfälle jag får påminner jag om hur tacksamma vi är för Europas stöd. Men vi vill också påminna om att kriget fortfarande pågår och att vi fortsatt behöver stöd. Vi fortsätter att kämpa för vår och Europas frihet”, sa exempelvis Rebrov. I övrigt gav han en kort uppdatering rörande skadade Vitalij Mykolenko, som missar premiären, och var tillknäppt kring sportsliga bitar. Han vill uppenbart utnyttja möjligheterna till att sprida sina ord om kriget så mycket som möjligt.

Att landslaget känner ett ansvar att påminna omvärlden om situationen i Ukraina är givet med tanke på plattformen de har, framför allt i samband med EM, men jag hade samtidigt haft respekt för om Rebrov känt att diskussionen om kriget inte skulle ta allt för stor plats varje gång - för att trycket på laget inte skulle bli för stort. Som ledare imponerar den tidigare Tottenham-forwarden på mig.

IORDANESCU SVAG

Om Rebrov kan se kopplingen mellan idrott och politik samt imponerade på sin presskonferens så går det inte att säga samma sak om Rumäniens förbundskapten Edward Iordanescu. När han, på sin pressträff inför drabbningen, fick en fråga om kriget i Ukraina och hur det påverkar motståndaren blev svaret, enligt en Uefa-tolk: ”Jag vill prata om fotboll. Jag älskar fred men det här är ett stort sportevenemang och det är viktigt att vara här och nu. Vi kan inte ändra något, vi har inte den möjligheten. Om Ukraina kan jag bara prata om sportsliga bitar”. Svagt att inte ta tillfället i akt för att åtminstone tydligare markera stöd för Ukraina.

HYBRIS-DANMARK!

Trots att Qatar-VM inte blev någon rolig historia för Danmark och att flera av spelarna som var nyckelpjäser när laget gick till semifinal i EM 2021 inte känns lika heta längre går vårt grannland in i den här turneringen med ambitioner och stora drömmar. Till nyhetsbyrån Ritzau säger exempelvis förbundschefen Peter Møller att man siktar på att vinna hela mästerskapet. ”Det är lite odanskt att säga att man vill vinna något, men det är vår ambition. Sen innebär inte det att vi kommer göra det”, kommenterar Møller.

Jag gillar i grund och botten inställningen, men jag är osäker på om Møller och danskarna verkligen ”känt av rummet” eller har en realistisk bild av sin egen kvalitet när man börjar snacka på det här sättet. Min magkänsla säger mig att Danmark kan få svårt att hävda sig i det här mästerskapet och den här typen av uttalanden, oavsett hur uppfriskande de är, sätter så klart tryck på att det måste presteras också. Jag känner faktiskt lukten av ett hybris-Danmark just nu. Fallhöjden är rejäl.

… OCH DE GÅR INTE LÅNGT

Danmark ledde länge mot Slovenien och oavsett om det bara blev 1-1 kan de rödvita mycket väl gå vidare från gruppspelet. Men jag tror inte Kasper Hjulmands mannar går särskilt mycket längre än så, om de skulle kravla sig vidare. Slovenien är ett lag som danskarna bara ska slå om de vill uppnå något i EM, även om en mästerskapspremiär innebär ett mentalt spel. Och jag tycker att det finns saker i lagets spel som borde bekymra. Danmark hade ju rätt stora besvär med Sloveniens djupledsspel i första halvlek exempelvis, och det var inte helt ologiskt att man åkte på ett baklängesmål i andra halvlek. Nej, jag är inte övertygad av vår granne än. Lyckas de välta England i nästa omgång, ja, då kan vi väl börja prata om Danmark på ett helt annat sätt. Jag tippade danskarna som trea i sin grupp på förhand och jag kan inte låta bli att känna floppvibbar runt det här landslaget.

KOEMANS ”VIDRIGA” LÖW-KOPIA

Om Joachim Löw är kvar som förbundskapten för Tyskland? Nej. Om vi ändå får se en förbundskapten som pillar i näsan och käkar upp innehåll därifrån? Absolut. Det är Nederländernas Ronald Koeman som stod för ett ”vidrigt beteende” under premiären mot Polen, som polska TVP Sport beskriver det. På tv-bilder syns hur 61-åringen under segermatchen drog sin hand mot näsan, pillade in ett finger i den, stoppade fingret i sin mun och sen slickade sig på det några sekunder senare. Klart att polska medier, som även tryckt till Koeman för en slapp hälsning med Polens förbundskapten Michal Probierz inför avspark, visar bitterhet efter en sen premiärförlust och letar fel hos Koeman. Men vad gäller pill i näsan förstår man varför det beskrivs som mindre trevligt.