EM-RAPPORTEN: "Italien är inte bättre än så här"

ITALIEN ÖVERKÖRT

Redan utanför arenan innan matchen förstod jag att stämningen inne på Olympiastadion skulle bli något märklig. Jag kunde nämligen nästintill bara se tyskar. Schweiz och Italien hade väl 5-10 000 supportrar vardera med biljett till den här åttondelsfinalen, och i övrigt var arenan vit eller rosa (som tyska reservstället). Det var uppenbart att många tyska supportrar köpt en plats utifall att deras landslag skulle sluta tvåa i gruppen och få spela den här matchen.

Det var schweizarna som höll igång bäst på läktaren i den första halvleken, och det var schweizarna som var bäst på planen. Italien såg passivt och otekniskt ut, medan Schweiz vågade gå framåt och hitta härliga passningsvägar mellan motståndarens lagdelar. Murat Yakins mannar brände ett jätteläge, satte 1-0 efter ett fint anfall i 37:e minuten och var nära att göra 2-0 på en frispark precis innan paus. En tvåmålsledning hade inte varit orättvist. Faktum är att jag skulle säga att ett lamt Italien blev överkört.

VAR DET HÄR SÅ FÖRVÅNANDE?

Det spelarmaterial som Italiens förbundskapten Luciano Spalletti har att tillgå är inte särskilt mycket bättre än Schweiz i mina ögon. Och när en stornation har en sämre upplaga av spelare än normalt men samtidigt förväntningar på sig… ja, då kan pressen bli en börda. Inför matchen tippade jag att Schweiz skulle gå vidare, men då trodde jag på en tajt drabbning som skulle avgöras via förlängning eller straffar. Så blev det alltså inte och kanske är det bara att konstatera: den här versionen av Italien är inte bättre än så här. Spelarna är för dåliga och Spalletti har inte lyckats skapa en väloljad maskin av dem.

När man då ställs mot ett Schweiz som toppat formen, är ett starkt kollektiv och som har några skickliga individuella spelare som krydda på det… då kan det gå precis så här. 2-0 kom direkt efter paus och satte så klart Italien i en väldigt jobbig sits. De blåvita mäktade aldrig med att resa sig fullt ut. Länge såg det knappt ut som att de själva hade en tro sin egen förmåga, även om man skapade någon farlighet i slutskedet.

Det är lätt att ”snacka” med facit på hand men det jag känner efter slutsignalen är: var det här verkligen så förvånande? Och nu tror jag att Schweiz har chans att gå riktigt, riktigt långt. England eller Slovakien i en kvartsfinal är, oavsett motstånd, något de kan klara av.

ENGLANDS ”SVAR” TILL EXPERTEN

Ni minns kroppsspråksexperten som i en intervju med Daily Mirror dömde ut Englands landslag utifrån en video där spelarna klev på bussen till Köln för sista gruppspelsmatchen mot Slovenien? Ja, tänkte väl det. Nu har England ”svarat” på de sjuka och hårda orden om att de saknar energi och motivation. Genom en ny video som man lagt ut i sina officiella kanaler. I den syns spelarna kliva på bussen som ska ta laget till Gelsenkirchen för söndagens åttondelsfinal mot Slovakien, och den här gången ler i princip alla. Som att de vill visa: Titta här, vi är visst glada!

LINEKER TJÄNAR STORA PENGAR

En hel del av trycket på det engelska landslaget kan härledas till de många ex-stjärnor som numera är så kallade ”pundits”, experter i olika sammanhang. Ständigt har namn som Gary Lineker, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Micah Richards, Alan Shearer, Jamie Carragher, Roy Keane och Wayne Rooney spetsiga åsikter. De talar ofta i rubriker. Det gör också att själva industrin runt profilerna är intressant. För numera har flera av dem egna plattformar, exempelvis webb-tv-program och podcasts, som de tjänar väldigt stora pengar på. Därmed finns det hela tiden ett incitament att krydda tankarna något för att skapa uppmärksamhet och få kugghjulet att snurra ännu snabbare.

Nu har the Times gjort en analys av Linekers verksamhet och kommit fram till en slutsats om att han, bara genom sin podcast under EM, tjänat miljonbelopp. Antalet lyssningar har ökat kraftigt under turneringen och Lineker bedöms ha håvat in runt 125 000 pund (1,7 miljoner kronor). Jag tror säkert att den förre storspelaren är kritisk till landslaget innerst inne, men frågan är om han kallat insatsen mot Danmark för ”skit” om det inte vore för cashen han kan dra in? Jag är tveksam, och det perspektivet ska så klart föras in i debatten runt pressen på Gareth Southgates mannar.

GEORGIEN: ”VI HAR VUNNIT EM”

Söndagens andra åttondelsfinal blir också väldigt spännande att följa. Succégänget Georgien ska möta EM:s bästa lag hittills, Spanien. Sympatiske förbundskaptenen Willy Sagnol och spelartruppen tycks ha en härligt avslappnad inställning till matchen, även om det så klart finns frågetecken kring huruvida de orkar kräma ur mer efter det otroliga gruppspelet. För på presskonferensen inför mötet med Spanien sa Sagnol: ”Våra spelare kommer gå in i den här matchen med ett stort självförtroende. Vi har absolut ingenting att förlora. För mig har vi redan vunnit EM 2024. Jag ser bara väldigt mycket fram emot att återigen få spela en match här och att få höra den georgiska nationalsången på en fantastisk arena”.

Förbundskaptenen lovade också att laget återigen kommer försöka visa fram saker offensivt, och inte bara parkera bussen. Lyckas de spräcka Spaniens EM-nolla kan det där bli en väldigt, väldigt underhållande match.