EM-RAPPORTEN: Märkligaste draget någonsin

SUPERNOBB OCH MASKTACK

När ett meddelande från Uefa tickade in under torsdagseftermiddagen blev jag överlycklig: Kylian Mbappé skulle dyka upp på en presskonferens inför Frankrikes kvartsfinal mot Portugal. Jag laddade så klart för att få ställa en fråga, viftade med armen upp mot 15 gånger under pressträffen - men blev totalnobbad. Trots att jag satt på rad två och Frankrikes presschef omöjligt kan ha missat mig var jag inte ens i närheten av att få ordet. Presschefen tittade inte ens på mig en enda gång. Han var helt iskall och fördelade endast frågor till franska reportrar. Med undantaget att två portugisiska journalister fick ställa en fråga mot slutet. Så kan det gå när en storstjärna sitter på podiet.

Flera artiklar om vad Mbappé sa ligger ute på sajten, men utöver det vi redan publicerat så var det intressant att Real Madrid-forwarden bestämt sig för att sluta ”gnälla” på sin mask. Han har tidigare förklarat att det är irriterande att spela i den, men nu vill han se positivt på saken istället. ”Jag har gett min åsikt om masken tidigare. Men jag vill tacka den, för utan den skulle jag inte kunna spela alls. Läget kommer inte förändras (han kommer få leva med att den påverkar hans spel, reds. anm) men allt jag kan säga är: ’Tack till masken’. För utan den skulle jag inte kunna spela”, sa Mbappé.

AVSLAPPNAD DESCHAMPS

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps har så klart också mött pressen inför mötet med Portugal och det som slog mig under hans presskonferens var hur avslappnad han verkar vara. Han tycks inte vara särskilt påverkad av kritiken mot lagets spel. Deschamps var tydlig med att det inte är upp till honom att bestämma vad journalister och experter ska tycka eller om deras bedömningar är felaktiga eller orättvisa. Han var ärlig med att han hellre vunnit matcher med 5-4 än 1-0 för att göra spelet mer intressant för de som tittar, men lever fint med att man tagit sig vidare och han påpekade att matchen mot Belgien senast utvecklades till en drabbning som inte var ”öppen”.

PORTUGALS GRÄSFÖRKLARING

Portugal befinner sig i ett liknande läge som Frankrike. De har fått kritik i sitt hemland för prestationerna under EM. Förbundskaptenen Roberto Martinez kändes även han lugn kring situationen - och mittfältsstjärnan Bernardo Silva kom med en speciell förklaring till varför det inte riktigt lyft för laget. Han landade i att det var gräsmattan som gjorde att man inte fick ut det man kan mot Slovenien i åttondelsfinalen. ”Det är ingen ursäkt men gräset var väldigt torrt och bollen studsade runt. Ibland är det svårt att skapa så många chanser som vi borde. Vi vet att vi kan bli bättre men jag tycker inte att vi har varit så dåliga. Den dåliga planen skadar laget som vill ha bollen. Den torra planen gjorde det svårare för oss att skapa chanser. Men vi förtjänade att gå vidare”, sa Silva på en presskonferens under torsdagen.

OVÄNTADE TYSKA DRAGET

Tyskland laddar för kvartsfinal mot Spanien. Den matchen spelas också under fredagen. Inför drabbningen har det tyska landslaget vidtagit ytterst speciella åtgärder för att undvika spionage av något slag. Tidningen Bild rapporterar att förbundskaptenen Julian Nagelsmann inte bara är rädd för att någon ska se något av träningarna inför matchen - utan också höra något. Därför blir de personer som befinner sig i närheten av träningsanläggningen förföljda av säkerhetspersonal som dessutom spelar musik på högsta volym. När två Bild-reportrar gick utanför planen under onsdagen fick de höra en sång från barnprogrammet Benjamin Blümchen. Allt för att det som sägs av spelare och ledare inte ska snappas upp. Tidningen skriver att det troligtvis är ”den märkligaste störningstaktiken” någonsin. Det är bara att hålla med.

NYA BILDER FRÅN OTÄCKA VIDEON

På tal om Bild har tidningen publicerat nya bilder på den situation som uppmärksammats stort och som nu utreds av polis. Ett klipp på säkerhetsvakter som sparkar och slår två supportrar bakom en läktarsektion under EM har spridits via portugisisk media och nu kan Bild visa upp delar av det som hände innan funktionärerna gick till fullständig attack. En av supportrarna skallar och sparkar på en vakt. Så klart högst olämpligt, men det är fortfarande så att hanteringen av fansen ser väldigt, väldigt brutal ut. Oavsett vad supportrarna har gjort borde de inte bli misshandlade. Det ska alltid räcka med att personerna blir omhändertagna i ett sådant läge, där funktionärerna är i stort numerärt övertag.