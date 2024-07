EM-RAPPORTEN: Pickfords udda psykning gick hem

FOLK SPRANG IN

Med tre timmar kvar till avspark mellan England och Schweiz här i Düsseldorf öppnade arenan för publik. Köerna till insläppen var långa inför och när portarna öppnades sprang folk in mot läktarna. Märkligt? Jo, det kan man ju tycka. Förklaringen ligger i att supportrarna var rädda att inte hitta en plats att hänga upp sin flagga på. Först till kvarn gäller. Det var härligt att se så dedikerade fans vilja pynta arenan med just sin flagga. Läktarna blev också rejält utsmyckade. Det var fullt av engelska flaggor med antingen stadsnamn eller andra budskap på.

ENGLAND HÖJDE SIG

Jag gillar Englands förbundskapten Gareth Southgates drag att ställa upp med en trebackslinje och Kieran Trippier samt Bukayo Saka som wingbacks i den här matchen. Det gav utrymme att spela Jude Bellingham och Phil Foden som två ”tior”. En bit in i första halvlek tog också England ett grepp om den här matchen. Man fick till ett press- och återerövringsspel som såg bekymmersamt ut för Schweiz. Nu ledde inte det till en rad jättefarligheter men England var klart bättre än tidigare under mästerskapet.

Annons

KOBBIE MAINOO!

Jag har förälskat mig i Kobbie Mainoo i sommar. Att Manchester United-talangen kan lira boll på en väldigt hög nivå är inget nytt, men omständigheterna kring hur han tagit sig in i - och lyft - det här laget gör mittfältarens EM riktigt häftigt. Han är bara 19 år gammal, han hade bara gjort tre A-landskamper inför turneringen och trycket på England när han fick chansen var enormt. Men Mainoo har med sitt lugn, sin rörlighet, sin smarthet och sin skicklighet med boll bidragit till att Gareth Southgates mannar tagit steg mot något bättre. Det är ruskigt imponerande. Mot Schweiz sticker så klart sekvensen från första halvleken, när Mainoo i en vändning gjorde bort tre motståndare, ut.

PICKFORDS PSYKNING GICK HEM

Men trots Englands lyft innan paus kom Schweiz tillbaka efter vilan. Murat Yakins lag började hitta igenom engelsmännens lagdelar på ett sätt som gjorde att England tappade den kontroll som man hade på matchen i första halvleken. När allt stod och vägde lyckades också Schweiz få in 1-0 med en kvart kvar att spela. Ett perfekt tillfälle att näta, så klart. Men Bukayo Saka räddade England i ett prekärt läge och löste en förlängning.

Annons

England kändes tunga på ett annat sätt i den här kvartsfinalen och ska ha kredd för att de hanterade Schweiz mycket bättre än exempelvis Italien. Och vad gäller Schweiz kan de räkna in ännu en stabil prestation på sitt konto. Oavsett utfall i kvartsfinalen har de gjort ett grymt EM.

I slutändan fick straffar avgöra och det blir England som ställs mot antingen Nederländerna eller Turkiet i semifinalen. Engelske keepern Jordan Pickford blev stor hjälte, med sin psykning i straffläggningen. Jag har sett målvakter försöka sig på olika former av mentala spel då men att ta så god tid på sig ute vid kortsidan att han lät Manuel Akanji (den ende som missade) stå helt ensam framme vid straffpunkten i några sekunder var udda - och framgångsrikt. Efter det hade också domaren Daniele Orsato ögonen på Pickford och såg ut att säga till honom vid minsta lilla ny psykning som tänjde på spelreglerna.

Annons

NU ÄR DET SLUT

Den här EM-rapporten blir för övrigt min sista. Under söndagen flyger jag hem till Sverige. Men podcasten Fotbollskanalen On Tour - Deutschland Spezial rullar vidare hela vägen över finalen. Ett avsnitt kommer pumpas ut varje dag även fortsättningsvis.

Så vad ser jag i spåkulan för avslutningen av turneringen? Att det blir svårt för något annat lag att rå på Spanien. Ja, det blir inte roligare än att jag avslutar allt med att slå in en öppen dörr. Det här är ert guld att förlora nu, spanjorer. Även om mitt förhandstips om att England tar hem pokalen fortsatt lever.