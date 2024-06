EM-RAPPORTEN: Plankaos, flaggförbud och rörande Ukraina-scener

NU ÄR JAG PÅ PLATS

Under torsdagen, dagen innan EM-premiären, blev det så dags för mig att flyga ner till Tyskland. Inledningsvis bevakar jag främst Ukraina och lagets uppladdningsdagar i Wiesbaden, en stad utanför Frankfurt där nuvarande landslagsmannen Gustaf Nilsson på något härligt och udda vis lyckades få fart på sin karriär igen. Om det märks att det väntar ett EM-slutspel här? Svar ja. Så fort jag klev ur flygplanet möttes jag av mängder av annonser om mästerskapet. Runt arenan i Frankfurt, där jag hämtade ut min ackreditering, och Ukrainas träningsarena kryllade det av olika former av funktionärer. På hotellets terass hänger olika nationers flaggor. I hissen erbjuds jag en EM-rabatt på drinkar på något hak i närheten. Tyskarna är helt enkelt laddade.

I den här kolumnen är det för övrigt tänkt att jag varje dag ska blanda högt och lågt, presentera spaningar, plocka upp snackisar och beskriva intryck från turneringen.

"UKRAINA MÅSTE VINNA KRIGET"

Ukrainas första träning på plats i Wiesbaden hade inte ens börjat innan det blev tydligt hur mycket det här mästerskapet betyder för landet, och hur givet det är att idrott och politik hänger ihop ibland. Staden och regionen, Hessen, känner en märkbar stolthet över att få välkomna Ukraina hit och inför träningen höll Hessens ministerpresident Boris Rhein ett känsloladdat tal inne på planen. Med hela den ukrainska truppen bredvid sig och riktad mot de flera hundra supportrar från det krigsdrabbade landet som var på plats sa Rhein bland annat att: ”Ukraina MÅSTE vinna kriget”, eftersom alternativet skulle innebära att Rysslands president Vladimir Putin skapar ännu mer krig i världen. Rhein tryckte även på vilken stor respekt han och tyskar känner gentemot det ukrainska folket och landets soldater. Han avslutade allt genom att skrika: ”Slava Ukraini!” (ära åt Ukraina), varpå alla ukrainska supportrar på plats svarade med: ”Heroiam slava!” (ära åt hjältarna).

De supportrar som var på plats bedömde det ukrainska förbundet som främst människor som numera bor i Tyskland. Mer än en miljon ukrainare har flytt till just Tyskland efter Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.

ZINTJENKO ÄR ENORM I UKRAINA

Hela träningen var rörande scener. Att fotbollslandslaget är en viktig representant för nationen i stort och att deras framgångsrika resultat symboliserar ett folk som aldrig tänker ge upp blev påtagligt. Kärleken mellan folket och spelarna var på en annan nivå jämfört med vad jag känt tidigare. Att Arsenal-stjärnan Oleksandr Zintjenko, som gärna går främst i ledet vad gäller att uppmärksamma kriget i Ukraina, är en stor publikfavorit råder det heller ingen tvekan om. När spelarna skulle kasta ut ett antal bollar i publikhavet som tack för närvaron steg jublet rejält så fort Zintjenko närmade sig läktaren. 27-åringen lyckades också hitta en man som tvingats amputera sina båda ben, vilken han gav sin boll (se bilderna i klippet intill). Efter träningen stod spelare i den mixade zonen och förklarade hur det är att vara på väg in i ett mästerskap samtidigt som de har daglig kontakt med familj och vänner i Ukraina vars liv är i fara. ”Vi bär på ett stort ansvar för landet, för folket och för soldaterna”, summerade Ruslan Malinovskyj när jag frågade honom om vad EM betyder för Ukraina.

Spelarna och ledarnas argumentation om att deras utmaningar inte är i närheten av soldaternas är lätt att förstå. Men den mentala press och stress som de utsätts för i ett läge där de uppenbart känner en stor skyldighet att både påminna resten av världen om att det faktiskt fortsatt pågår ett krig och representera sitt land på bästa möjliga vis är svår att ta in.

FLAGGFÖRBUD I BERLIN

En sak som har uppmärksammats i ukrainska medier är det faktum att vissa flaggor är förbjudna i så kallade fan zones i Tyskland under EM. Närmare bestämt i huvudstaden Berlin. Det är bland annat Berliner Morgenpost som rapporterat om hur den ryska, israeliska och palestinska flaggan inte får tas med in i Berlins två stora fan zones, efter beslut från det kommunala bolag som ansvarar för områdena under EM. "Alla flaggor som tillhör en nation som deltar i EM är självklart tillåtna. Men vi ber om att alla andra flaggor lämnas hemma. EM är inte en plats för andra typer av demonstrationer. Nu vill vi fira fotbollen och matcherna", säger Moritz van Dülmen hos det berörda bolaget.

"PLANKAOS" FÖR DANMARK

Ett mästerskap utan att det på något sätt blir rörigt vad gäller förutsättningarna på plats för något lag känns inte som ett mästerskap. I Danmark har lagets träningsplan i Freudenstadt blivit en snackis. Danska medier har rapporterat om ilska från förbundskaptenen Kasper Hjulmand och landslagschefen Christian Nørkjær över planens skick och Uefa har bekräftat för bold.dk att man övervägt att hitta en ny träningsplan. Men under torsdagen kom ett besked från nämnde Nørkjær om att man bestämt sig för att inte göra om i planeringen. ”Vi har det bra här i Freudenstadt, stämningen i truppen är riktigt bra och vi lägger all vår energi på att göra oss redo för den spännande öppningsmatchen i EM på söndag. Vi vill gärna enbart fokusera på matchen mot Slovenien nu, så vi har inget ytterligare att säga om planen”, har landslagschefen uppgett i en skriftlig kommentar enligt bold.dk. Läser man mellan raderna blir det uppenbart att saken stört Danmark och att man nu vill undvika mer energiläckage.