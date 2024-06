EM-RAPPORTEN: Raseri mot Turkiet: "Totalt oacceptabelt"

DAGS ATT VAKNA, STJÄRNOR

Först tog 15.00-matcherna slut. Nu är gruppspelet färdigspelat och vi går helt plötsligt in på vilodagar. Det är lika sorgligt varje gång som ett stort mästerskap kommer igång och sedan bara försvinner i ett nafs. Men när jag nu tagit mig till Berlin för att ta mig an åttondelsfinalen mot Schweiz-Italien och därefter röra mig vidare mot bland annat England-Slovakien i Gelsenkirchen får jag försöka se det positiva i att det är nu det kommer börja smälla. Slutspelsmatcherna är ju alltid speciella och det är nu de stora stjärnorna kommer vakna. Det är åtminstone vad jag förväntar mig nu.

SPÄNT KRING BELGIEN

Spelet för det belgiska landslaget har hackat under gruppspelsfasen och efter 0-0 mot Ukraina under onsdagen buades laget ut av sina tillresta supportrar. Det fick spelarna att reagera. Kaptenen Kevin de Bruyne uppmanade sina lagkamrater att inte kliva bort mot klacken för att tacka och på en pressträff under torsdagen bekräftar backen Thomas Meunier att ”dissen” av supportrarna var ett ”statement” från spelarna. ”Vi gick inte dit eftersom det var en väldigt märklig stämning. Matchen var inte perfekt men vi gick vidare och det är det viktigaste. Vi är ju vidare, så jag förstår inte. Det är lite konstigt att vi blir utbuade. Vi gav allt och därför tycker jag att fansens reaktion är opassande”, säger Meunier.

Han förklarar vidare att laget även reagerade under matchen, när Romelu Lukaku byttes ut. ”Det startade redan då, helt plötsligt visslades han ut. Ingen förstod det. Man visslar inte ut din bäste målskytt genom tiderna, man gör inte det”, lägger han till.

RASERI MOT TURKIET

Ilska riktas mot det turkiska landslaget kopplat till deras match mot Tjeckien under onsdagen. Anledningen? Laget valde att flyga (!) från Hannover till Hamburg, där matchen spelades. Sträckan mellan städerna är ynka 150 kilometer men trots att Uefa talar om att det här ska vara det mest miljövänliga EM vi sett skippade man alltså tåget eller bussen. Otroligt. Man har också, med rätta, fått kritik för sitt tilltag. Die Welt rapporterar att flera organisationer är missnöjda. Werner Reh på Bund, en miljöorganisation och naturskyddsförening i Tyskland, säger exempelvis: ”Det här är totalt poänglöst och onödigt”. René Schwartz, talesperson för BAW (ett initiativ för att minska flygtrafiken i regionen), har också beskrivit Turkiets beslut som ”totalt oacceptabelt”. ”Lagen måste hållas ansvariga i större utsträckning under turneringen”, tycker Schwartz.

GRUPPSPELETS BÄSTA ELVA

När gruppspelet nu är slut är det så klart dags att ta ut bästa elvan hittills. Vi kommer prata mer om det här i fredagens avsnitt av podcasten Fotbollskanalen On Tour, men här kommer mitt lag lite i förväg:

Målvakt: Giorgi Mamardashvili (Georgien)

Backar: Dani Carvajal (Spanien), Pepe (Portugal), Manuel Akanji (Schweiz), Alexander Prass (Österrike)

Mittfältare: Fabian Ruiz (Spanien), N’Golo Kanté (Frankrike), Marcel Sabitzer (Österrike)

Forwards: Jamal Musiala (Tyskland) - Georges Mikautadze (Georgien) - Nico Williams (Spanien)

SÅ SLUTAR ÅTTONDELSFINALERNA

Schweiz-Italien: Schweiz vinner.

Tyskland-Danmark: Tyskland vinner.

England-Slovakien: England vinner.

Spanien-Georgien: Spanien vinner.

Frankrike-Belgien: Frankrike vinner.

Portugal-Slovenien: Portugal vinner.

Rumänien-Nederländerna: Rumänien vinner.

Österrike-Turkiet: Österrike vinner.

Kommentar: Italiens favoritskap blir för tungt att bära mot ett stabilt och svårspelat Schweiz. Dessutom måste man ju hitta någon skräll - och där landar jag i Rumänien. Nederländerna känns inte väloljat.