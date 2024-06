EM-RAPPORTEN: "Ronaldo spelar som en sjumannaforward"

CHOCKARTAT OVÄDER

Att det var riktigt pissväder inför och i samband med Turkiet-Georgien i Dortmund tidigare under dagen missade nog ingen. Men i Leipzig, där Portugal-Tjeckien spelades, var det länge stekande sol. Men så - från ingenstans - slog ovädret till även här, med några timmar kvar till avspark. Jag tajmade så klart allt helt fel och blev med 30 (!) meter kvar till arenaingången fullständigt dränkt av vatten, hagel och allt det som fanns på marken runt omkring mig. Det blåste något djävulskt och jag kunde inte ens ha ögonen öppna på grund av hur hårt haglet slog mot ansiktet. Under själva matchen regnade det sedan rejält och vid något tillfälle tändes arenan upp av en stor, stor blixt.

BLEK FÖRSTA HALVLEK

I första halvlek såg matchbilden ut som väntat. Portugal hade mycket boll och försökte styra spelet. Men det var för sällan man spelade till sig situationer som fick den offensiva spetsen att synas. Vid ett tillfälle lyckades Rafael Leao på ett väldigt enkelt men mäktigt sätt springa sig loss på vänsterkanten och slå in bollen i boxen. Då kändes det riktigt farligt. Men annars hade ett disciplinerat Tjeckien god kontroll på sitt motstånd. Det går att kräva mer av Portugal, som med rätta är en av favoriterna till att ta hem EM-guldet.

EN SKRÄLLPOÄNG VAR NÄRA

Portugal höjde sig i andra halvlek, inledningsvis. Man var något mer finurligt i sina försök att trä igenom Tjeckien och Ronaldo fick exempelvis ett bra frisparksläge. Men så kom kallduschen. Roberto Martinez mannar var inte helt påkopplat i försvarsspelet och fick se bollen hamna hos Lukas Provod någon meter utanför straffområdet. Slavia Prag-mittfältaren drämde till och fick välförtjänt se bollen smita in i bortre hörnet. Då var så klart Portugal under press, och det var inte direkt en imponerande forcering som ledde fram till 1-1-målet med 20 minuter kvar att spela. Snarare hade man lite flyt när Tjeckien olyckligt bjöd på ett självmål. Men därefter tryckte Portugal ner sitt motstånd rejält. Situationen såg tuff ut för Tjeckien, som dock var relativt nära att kontra in 2-1 med lite mindre än tio minuter kvar av ordinarie tid. Men Ivan Haseks gäng orkade inte stå emot. Först dömdes ett portugisiskt mål bort efter VAR-granskning och på tilläggstid tryckte superinhopparen Francisco Conceicao, påpassligt, in 2-1 efter bara någon minut på planen - när Tjeckien brast i försvaret. Det är på inget sätt ologiskt att Portugal vände och vann den här matchen, men jag kan inte låta bli att känna med Tjeckien. De stod för en insats som det på något sätt hade varit härligt om den gav en skrällpoäng. Vilken rysare det här blev för dem istället. Misstagen vid de båda målen kommer svida länge, länge.

RONALDO ÄR SOM EN SJUMANNAFORWARD

39-årige Cristiano Ronaldo fanns, som väntat, i Portugals startelva. Även om Tjeckien-ikonen Karel Poborsky försökte psyka (?) honom och Portugal inför matchen, genom att hävda att superstjärnan är en av lagets svagaste länkar och att det vore bra för Tjeckien om han fanns i elvan. Ronaldo, som alltid lurar längst fram i planen (han var knappt alls "bakom" mittlinjen) likt en den där killen/tjejen som ligger och fiskar på offensiv planhalva under sjumannamatcher, kom inte loss särskilt mycket i första halvlek. Den gång som Portugal hittade in till honom och det blev riktigt farligt såg han ut att vara offside. Och i andra halvlek hade han/jobbade han inte till sig marginalerna på rätt sida vid de avgörande lägena inne i boxen. Som när Portugal gjort 2-1 men fick målet bortdömt för offside på just Ronaldo. Det är klart att det går att diskutera huruvida han borde starta eller inte, men för mig är det samtidigt svårt att komma ifrån hans målfacit. Får han chans på chans i det här mästerkapet lär han landa på ett antal fullträffar till slut.

"KRIS" I DANMARK

En punkt från övriga EM petar jag in. Den får handla om Danmark. För nu ökar trycket på förbundskaptenen Kasper Hjulmand, mitt under EM. Trenden för det danska landslaget har varit negativ sedan EM-semifinalen 2021 och efter 1-1 mot Slovenien i den här turneringens premiär har Hjulmand fått hård kritik. Ekstrabladet har exempelvis under tisdagen publicerat en text innehållande kommentarer från redaktörer hos fyra av landets stora sportmedier. Samtliga menar att det danska landslaget varit i en sportslig kris det senaste halvåret. Det blir spännande att följa projekt Hjulmand och Danmark under EM.