EM-RAPPORTEN: Rysk klubb bötfäller EM-spelare

DAKU BÖTFÄLLS AV SIN RYSKA KLUBB

Uefa har inlett utredning på utredning, och delat ut ett antal straff, för olika diskriminerande händelser under EM. Ett ärende som har funnits på det europeiska förbundets bord rör Albaniens spelare Mirlind Daku, som efter mötet med Kroatien skrek nedlåtande ord om Nordmakedonien och Serbien. För det stängs forwarden av i två matcher, meddelade Uefa i dag. Han missar därmed morgondagens gruppavslutning mot Spanien och en eventuell åttondelsfinal.

Daku har kommit med en förklaring via sociala medier som handlar om att hans känslor svallade över och enligt Sportske Novosti har Dakus pappa, Fehmi, nu gått ut och förklarat att sonen förstår att han gjort ett misstag. Vidare går det att konstatera att Dakus nuvarande klubb, ryska Rubin Kazan, har meddelat via sin officiella hemsida att man kommer bötfälla spelaren för megafontilltaget. Rubin skriver att han kommer straffas både ”ekonomiskt och disciplinärt” när han återvänder till klubben och att man "kategoriskt fördömer alla former av diskriminering” oavsett om det rör nationalitet, religion eller handlar om rasism.

Det är svårt att hänga med i alla politiska svängar under det här mästerskapet och en hel del av det som händer kan kopplas till Ryssland, trots att de är utestängda. Runt landslag som Ukraina och Georgien är frågan om Ryssland ständigt närvarande och ryska flaggor som synts på vissa arenor (men är förbjudna på Ukrainas matcher) har varit en snackis. Även i det här fallet, kring Daku, är det troligt att frågan om Ryssland finns i botten. Hade verkligen Rubin Kazan agerat så kraftfullt om det inte vore för Serbiens kopplingar till Ryssland? Jag är tveksam.

LAMPARD/GERRARD-RÖRA 2.0

När Gusten Dahlin, Olof Lundh och jag listade toppar och floppar från EM hittills under lördagens studiosändning tog jag upp Phil Foden och hanteringen av honom som ett frågetecken. I skuggan av Jude Bellingham har Foden fått en roll som gjort att hans kvalitet går till spillo. Om jag hade varit förbundskapten Gareth Southgate hade jag spelat Bellingham tillsammans med Declan Rice på centralt mittfält och lirat med Foden som en ren ”tia”. Den här situationen påminner mig lite om utmaningen som Sven-Göran Eriksson hade vad gäller Frank Lampard och Steven Gerrard under sin tid som boss över England. Det var ett ständigt snack om hur man skulle få ut det bästa av båda de två centrala mittfältarna.

HELIKOPTER FÖLJER UKRAINA

Under söndagen arrangerade Ukraina en presskonferens i närheten av sin bas i Wiesbaden. Den skicklige offensive mittfältaren Heorhij Sudakov var en av två spelare som svarade på frågor och han gav bland annat besked om hur han upplever säkerheten för det ukrainska laget under EM och om de varit med om några obehagliga situationer eller provokationer som riktats mot dem. Sudakov berättar: ”Första dagen här blev jag väldigt förvånad, för vi får poliseskort och när vi åker till matcher följs vi även av en helikopter. Det är många poliser och vårt landslag får mycket uppmärksamhet. Vad gäller provokationer har jag inte uppfattat något. Vi behandlas väldigt väl och med respekt. Det har inte varit några dåliga situationer än”.

NY MATCH FÖR NYBERG

Sveriges representant under det här mästerskapet, domaren Glenn Nyberg, har blivit tilldelad en andra match. Efter succén i matchen mellan Ukraina och Rumänien ska Nyberg - och assistenterna Mahbod Beigi och Andreas Söderkvist - ta sig an Albanien-Spanien under måndagen. Nämnas ska också att Nyberg var fjärdedomare när Nederländerna mötte Frankrike. Står han för en fin insats på nytt kan han säkert hoppas på ett ännu större uppdrag längre fram under turneringen.

FRANKRIKE KAN PETA STJÄRNA

På tisdag är det dags för Frankrike att spela sin sista gruppspelsmatch, mot Polen. Mycket kretsar så klart kring superstjärnan Kylian Mbappé och frågan om han kan starta efter sitt näsbrott. I en ny intervju med franska Telefoot vill förbundskaptenen Didier Deschamps avslöja någonting, utan nöjer sig med att säga att: ”Allt går i rätt riktning. Han vänjer sig vid att använda masken, som drar ner hans syn något, men han gör det bra”.

Oavsett verkar Deschamps fundera på att göra förändringar i startelvan jämfört med senaste matchen mot Nederländerna. Enligt L’Equipe överväger han nämligen att peta Ousmane Dembele. Högeryttern har inte presterat så bra som ledarstaben förväntat, uppger tidningen. Därför kan antingen Kingsley Coman eller Randal Kolo Muani få chansen mot Polen istället.