EM-RAPPORTEN: "Vad hände? Ge mig 40 000 rumäner"

SPALLETTIS PLAN SKET SIG

På presskonferensen inför matchen sa Italiens förbundskapten Luciano Spalletti att man hoppades kunna pressa Spanien till bekymmer. Dessutom ville man vara laget som skulle vinna bollinnehavet. Alla som såg den här matchen kan konstatera att den planen i princip gick i tusen bitar. Visst, i några enstaka mindre perioder fick man något form av grepp på Spanien, men att det här var Spaniens match råder det ingen tvekan om.

Spanjorerna kunde ha gjort flera mål innan paus. Exempelvis var Pedri nära att nicka in 1-0 direkt, Nico Williams borde ha nickat in 1-0 i tionde minuten och även Fabian Ruiz samt Alvaro Morata testade med bra avslut under de första 45 minuterna.

I paus gjorde Spalletti två byten: Bryan Cristante och Andrea Cambiaso kom in istället för Jorginho respektive Davide Frattesi. Men det hjälpte knappast. Spanien tryckte ner sitt motstånd lågt och gjorde 1-0 i den 55:e minuten. Det resultatet stod sig matchen ut och Luis de la Fuentes lag kommer bli svårt att besegra i det här mästerskapet. Offensivt kryllar det av spännande spelare och när man lyckas kontrollera en matchbild så totalt som man gjorde nu, mot ett lag som Italien, då lär inte allt för många lag kunna såra en.

DONNARUMMA HAR PRICKAT FORMEN

Gianluigi Donnarumma är en av de stora italienska hjältarna från EM 2021. Och nu ser han ut att verkligen ha prickat formen till det här mästerskapet. PSG-keepern spelade en viktig roll i segern mot Albanien och var den stora anledningen till varför Italien gick in till paus med ett 0-0-resultat. Flera gånger räddade han sitt lag genom fina aktioner. En touch ställde till det lite för honom vid Spaniens 1-0-mål och det är svårt att lasta honom allt för mycket där, även om han nog borde ha kunnat rikta bollen mer utåt i planen. För mig känns det som att Italiens hopp om en riktigt lyckad turnering hänger rätt mycket på 25-åringen.

SVAG STÄMNING - VAD HÄNDE?

Det här mästerskapet har varit underbart - och efterlängtat - vad gäller stämning på läktarna. Qatar-VM var vad det var och pandemi-EM senast blev så klart inte någon normal turnering. Vi har fått se enorma följen inta stad på stad. Till den här matchen var det så klart också fullt av italienare och spanjorer i Gelsenkirchen med omnejd. Men inne på arenan svek fansen, måste jag säga. Det var sömning stämning. Knappt inga sånger och bara lite halvdant liv som reaktion på vissa händelser på planen. Efter alla de härliga matcherna som varit satt jag på läktaren och kände: "Vad hände med stämningen? Ge mig 40-50 000 galna rumäner, som mot Ukraina, istället". Det är bara att konstatera att det är lätt att bli bortskämd. Nej, den här stämningen var faktiskt bedrövlig med tanke på förutsättningarna. Jag är ruggigt besviken.

PRESSAT I KROATIEN

Kroatien håller på att floppa totalt i EM. Förlusten mot Spanien följdes under onsdagen upp av ett 2-2-kryss mot Albanien där man efter att ha vänt underläge tappade sin ledning i slutminuterna. Nu tycks läget runt laget vara spänt. Kaptenen och stjärnan Luka Modric mötte media efter fiaskot och valde att lämna intervjuzonen efter att ha blivit ilsk på en fråga han inte gillade. När en reporter undrade om det var dags för yngre förmågor att få chansen i sista gruppspelsmatchen gjorde Modric en grimas innan han vände på klacken och gick därifrån. 38-åringen tycks inte gilla snacket om att den kroatiska gyllene generationen sjunger på sista versen.

FLICKVÄNSBRUS I UKRAINSKA LÄGRET

Som jag nämnt tidigare är det tänkt att jag ska blanda högt och lågt i den här rapporten. Så här kommer en något stökig punkt. En sak rörande en spelares privatliv ser ut att potentiellt kunna påverka det sportsliga för Ukraina. För nu har nämligen ett form av flickvänsbrus letat sig in i lagets EM-bubbla, eftersom spelare börjar få frågor om det av media. Flera ukrainska medier, däribland Obozrevatel och Fakty, beskriver det som att Chelsea-stjärnan Mychajlo Mudryk dragits in i en "skandal" mitt under turneringen.

Sedan ett tag tillbaka har Mudryk rapporterats ha ett förhållande med en rysk modell, Violetta Gracheva, vilket väckt uppmärksamhet - och nu är det en trolig blombeställning som skapat stora rubriker. Gracheva publicerade nämligen en bild på sociala medier i dagarna, på vilken ett stort hav av röda rosor syntes. På en lapp stod det: "Grattis på födelsedagen, min älskade. MM". Det är alltså Mudryks initialer och i ukrainsk press antas det att det är han som skickat blommorna. Med tanke på att Gracheva när hon publicerade bilden befann sig i Moskva dras slutsatsen att Mudryk beställt rosorna i Ryssland och därmed bidragit till den ryska ekonomin mitt under pågående krig.

Det är frågan om var blommorna köpts som lett till reaktioner och faktum är att lagkamraten Ruslan Malinovskyj fick en fråga om saken på en presskonferens under onsdagen. En reporter undrade hur det faktum att en lagkamrat med stor sannolikhet köpt varor i Ryssland går ihop med den fina lagandan som Ukraina sägs ha när andra spelares familjemedlemmar eller vänner är en del av armén. Malinovskyj blev förvånad och svarade: "Vem köper varor i Ryssland?". När han fick saken förklarad för sig slog Genoa-spelaren fast att han inte hört om det tidigare och påpekade att allt som skrivs inte nödvändigtvis behöver stämma.

Letar sig en sådan här sak in i den ukrainska truppen kan det säkert bli ett störningsmoment för Ukraina inför den viktiga matchen mot Slovakien under fredagen.