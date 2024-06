FALLAHI: Regelverket måste ses över

Mbappemasken

Jag kan inte minnas när en mask diskuterades så intensivt som efter att Kylian Mbappe bröt näsan mot Österrike. Kan han spela? När är han tillbaka? Hur ser han ut? Mot Polen fick vi svar. Stjärnan såg ut som han brukar se ut, han kom till chanser, han skapade chanser åt sina medspelare och han var planens farligaste spelare. Det är anmärkningsvärt att Mbappe missat över 20 skott i EM innan han fick chansen att sätta dit sitt första europamästerskapsmål från straffpunkten. En säker straff. Ett första mål i EM. Ett av många som kommer vill jag lova.

Dembele

Om Mbappe fick bryta sin EM-målnolla var det mycket tack vare Ousmane Dembele. Dembele dribblade förbi Kiwior på kanten och fixade straff som kapten Mbappe satte dit. Dembele är en otrolig spelare att bevittna. Han är bäst i världen på att göra det svåraste på planen som att dribbla sig förbi motståndare och försvarare. När han sen ska slå en enkel passning in är det som att det är omöjligt. Oavsett vad, en spelare med Dembeles kvaliteter behövs i varje lag.

Ständigt denna Upamecano

På något konstigt sätt har Upamecano varit given i franska landslaget under Deschamps. Eller, vi ska nog inte kalla det konstigt sett till att Frankrike bara släppte in tre mål i kvalet varav två av de kom i en redan avgjord match mot Grekland. Upamecano har varit med och vunnit VM-silver och startade fem av sju matcher i Qatar. Hittills i EM har Frankrike bara släppt in ett mål och när de höll två nollor var Upamecano med. Samtidigt har vi sett i Bayern att Upamecano kan göra stora missar och idag stod han för ett liknande misstag när han drog på sig straff. Sett till att Saliba har behövt kriga sig in i landslaget är frågan om Upamecano fortsatt är given eller om Konate kan få speltid?

Deppigt polskt mästerskap

Efter ett uselt kval där Polen hamnade trea i sin grupp efter Albanien och Tjeckien och ett sämre playoff mot Wales som vanns på straffar, följer ett trist och deppigt EM. Förvisso en poäng mot Frankrike. Förvisso en Lewandowski som missade första matchen. Men utöver det en slätstruken insats i EM. Förlust mot Nederländerna som trots att den kom sent var välförtjänt. Klar förlust mot Österrike. En Lewandowski som är på väg neråt och en generationsväxling där det inte sprudlar av unga talanger som är redo att komma upp och ersätta. Det kommer bli tufft för Polen framöver, det vill jag lova.

Anfallarna gynnas, målvakterna missgynnas

En anfallare som Lewandowski tillåts att mer eller mindre stanna upp två gånger på vägen fram. En målvakt får inte lämna sin linje. Hur ska regeln egentligen utformas? Robert Lewandowskis första straff räddades av Mike Maignan som lämnat linjen för tidigt. Lewandowskis sats innehöll två pauser. Som jag ser det är det orimligt att man mer eller mindre kan stanna av sin ansats två gånger om som anfallare, men då inte får lämna linjen som målvakt. Det är redan 77% chans att göra mål på straff enligt xG. Ska anfallarna verkligen gynnas mer? Inte enligt mig och Uefa och Fifa behöver se över reglerna.