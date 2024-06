Georgien säkrade första EM-poängen någonsin efter Mikautadzes nya fullträff: "Väldigt kylig"

Dramatiska scener utspelade sig inför mötet mellan Georgien och Tjeckien. Detta när både Chvitja Kvaratschelia och Georges Mikautadze åkte på stämplingar under lagets uppvärmning.

- Vad sysslar de med? Lugna ner er lite, sa expert Vicki Blommé i TV4-studion.

Efter sekvenserna där anfallsduon åkte på smällar fick spelarna behandling med kylsprej av Georgiens medicinska team och när det väl var dags för avspark kom också Mikautadze och Kvaratschelia ut till start, som aviserat.

När matchen väl drog igång var det Tjeckein som tryckte gasen i botten och efter ett par minuters spel tvingades Georgiens målvakt Giorgi Mamardashvili till en svettig dubbelräddning, när tjeckerna testade från nära håll.

Annons

Efter den tjeckiska rivstarten öppnade spelet upp sig och efter 22 minuters spel kom utdelningen - trodde de flesta.

Ett inlägg nickskarvades fram till Adam Hlozek, som rann igenom försvaret. Den tjeckiske anfallaren testade ett skott som räddades av Mamardashvili, men på den efterföljande returen forcerade Hlozek in bollen förbi en överspelad georgisk keeper.

De tjeckiska spelarna firade målet, men efter ett par minuters VAR-koll stod det klart att bollen studsade på Hlozeks arm i upprinnelsen till målet och således stod sig 0-0-resultatet alltjämt.

Den första halvleken såg sedan ut att sluta mållös, men precis innan halvtidsvilan studsade en lös boll upp på en tjeckisk arm i straffområdet. Efter en kort titt på VAR-skärmen stod det klart att Georgien tilldömdes en straffspark.

Annons

Fram stegade Georges Mikautadze. Metz-anfallaren, som gjorde lagets mål mot Turkiet, var sedan säkerheten själv när han kyligt placerade in 1-0 i målvaktens vänstra burgavel.

- Han får vänta väldigt länge på att slå straffen, Mikautadze. Men han känns väldigt kylig och kall. Willy Sagnol hade såklart varit nöjd med 0-0 i paus, nu får man 1-0. Man släpper fram den andra stjärnspelaren Mikautadze, han får ner Stanek i ena hörnet och sen trycker han lugnt och fint in den i andra hörnet, konstaterade TV4-experten Erik Edman.

I den andra halvleken fortsatte Tjeckien att trycka på för att spräcka målnollan och till sist skulle utdelningen komma.

Efter 58 minuters spel nådde inhopparen Ondrej Lingr högst på en hörna. Han fick se sin nick pricka stolpen, men på den efterföljande returen kunde Bayer Leverkusens Patrik Schick raka in kvitteringen från nära håll.

Annons

- Det är just den här kvaliteten på fasta situationer med fysiskt starka spelare. Vi har en första hörna som kommer in med bra fart och precision. Det är en attack på första ytan från Lingr som skarvar den på bakre, även om det inte är meningen, han ville säkert själv göra mål. Sen är vaket agerat av Patrik Schick som bröstar in den, analyserade TV4-experten Erik Edman.

Målet var Schicks första detta mästerskap, men han har gjort i EM-sammanhang förr. Anfallaren svarade nämligen för fem fullträffar i mästerskapet 2021 och fullträffen mot Georgien innebär att han är den tjeckiske spelare som har gjort flest EM-mål genom tiderna.

Kvitteringen följdes av att Tjeckien frenetiskt jagade ett segermål, men Mamardashvili och hans georgiska försvarsmur lyckades stå pall och slutresultatet kunde till sist skrivas till just 1-1.

Annons

I den absolut sista tilläggsminuten kunde det dock ha blivit georgisk seger. Efter en snabb omställning kom Soba Lobjanidze fri mot det tjeckiska målet. Men avslutet från en högerposition prickade inte mål och Georgien fick nöja sig med en poäng.

Efter matchen fångade kamerabilder upp en förkrossad Lobjanidze, som brast ut i tårar.

Georgiens målvakt Giorgi Mamardashvili blev utsedd till matchens spelare - efter alla sina räddningar matchen igenom.

- Jag är nöjd. Det är ett historiskt ögonblick för oss. Vi kunde ha avgjort i sista sekunden så jag är lite besviken men det här är fotboll, säger Valencia-keepern.

- Jag tänkte: det här är vår chans att ta oss vidare från gruppen. Men så är det. Vi hade fler chanser som vi missade.

Krysset innebär att både Georgien och Tjeckien kliver upp på en inspelad poäng efter två spelade matcher. Således lever förhoppningen om avancemang inför den avslutande omgången, där Tjeckien ställs mot Turkiet och Georgien mot Portugal.

Annons

Förutom att hoppet om avancemang lever vidare innebär slutresultatet även att Georgien nu har säkrat sin första poäng någonsin i EM-sammanhang.

Startelvor:

Georgien: Mamardashvili - Kverkvelia, Kashia, Dvali - Tsitaishvili, Davitashvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze - Mikautadze, Kvaratschelia.

Tjeckien: Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Provod, Jurasek - Cerny, Schick, Hlozek.