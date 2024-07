Här är turneringens lag i EM

Spanien spelade bländande fotboll under EM-slutspelet och tog sedermera hem guldet.

Det visas också i turneringens lag, som presenterades av Uefa på tisdagen.

En 4-3-3 uppställning med ett helspanskt mittfält presenterades av förbundet.

Målvakt: Mike Maignan

Backar, från vänster: Marc Cucurella (Spanien), William Saliba (Frankrike, Manuel Akanji (Schweiz), Kyle Walker (England).

Mittfältare, från vänster: Fabian Ruiz (Spanien), Dani Olmo (Spanien), Rodri (Spanian).

Anfallare, från vänster: Nico Williams (Spanien), Jamal Musiala (Tyskland, Lamine Yamal (Spanien).

Personerna som har tagit ut elvan kallas för "tekniska observatörer" och består av följande välkända fotbollsprofiler:

Fabio Capello, Ioan Lupesco, Michael O'Neil, David Moyesm, Aljoša Asanović, Rafael Benitez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka och Jean-Francois Domergue.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF