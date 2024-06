Här tacklas Ramos av funktionär - undersöktes i natt: "Pinsamt"

När lördagen - och de två första gruppspelsomgångarna - summerades i TV4:s EM-studio natten till söndag uppmärksammade Fotbollskanalens chefredaktör Olof Lundh de brister som Uefa visar upp i säkerhetsarbetet runt matcherna i Tyskland.

- Det har varit otroligt många planstormare. När det bara väller in blir det en säkerhetsfråga. Jag fattar inte säkerheten under det här mästerskapet, säger Lundh.

- Spelare kan ju skadas. Goncalo Ramos fick sig en "köttare" av en funktionär. Det här är pinsamt för Uefa.

Ja, en rad planstormare störde mötet mellan Portugal och Turkiet under lördagen. Efter slutsignalen blev det exempelvis kaotiskt. I jakt på en person som hoppat in på planen råkade en funktionär tackla Portugals forward Goncalo Ramos, som därefter haltade in i omklädningsrummet.

Tidningarna A Bola och O Jogo uppger att Portugals läkarstab fick undersöka PSG-spelaren i natt, efter matchen. Lyckligtvis resulterade undersökningen i lugnande besked. Ramos ska inte ha ådragit sig en skada och väntas därför träna som vanligt under söndagen.

I inslaget ovan, från TV4:s EM-sändning, listas för övrigt mästerskapets toppar och floppar hittills.