JUST NU: Schweiz utjämnar

Schweiz vann sin premiärmatch i EM med 3-1 mot Ungern, samtidigt som Skottland blev pulveriserade av Tyskland med 5-1. Pressen ligger därmed på skottarna när de tar emot Schweiz på RheinEnergieStadion, Köln på onsdagskvällen.

När startelvorna presenterades stod det klart att Skottland gör ett par förändringar. Bland annat får Billy Gilmour chansen från start, och Ryan Christie börjar på bänken. I övrigt startar - som väntat - stjärnorna Andy Robertson och Scott McTominay. Grant Hanley tar avstängde Ryan Porteous plats i backlinjen.

I Schweiz får Xherdan Shaqiri chansen från start efter att ha varit bänkad mot Ungern. Kwadwo Duah, som i förra omgången gjorde sitt debutmål, förpassas till bänken. Det gör också Breel Embolo, som även han nätade mot Ungern.

Skottland skulle sätta sig i förarsätet direkt. I den 13:e minuten ställde skottarna om och hamnade i ett tre mot två-läge. Bollen hamnade till sist hos Scott McTominay som - via en försvarare - sköt in ledningsmålet. Målet räknades dock som självmål. Fabian Schär, som var sist på bollen, fick således skrivas in i målprotokollet

- Det är en perfekt start på matchen att få det tidiga målet. Jag kände lite att anfallet höll på att dö, men ändå får man till det. Bra avslut av McTominay som styrs in i krysset. Lite turligt, men skottarna bryr sig inte, sa expertkommentatorn Henok Goitom i TV4:s sändning.

Efter 26 minuter replikerade Schweiz. Xherdan Shaqiri gav svar på tal efter petningen. Han fick till en drömträff och sköt bollen rakt upp i krysset.

- Shaqiri kan fortfarande skjuta! Oavsett vilken säsong han har haft i MLS kan man fortfarande alltid skjuta. Vilket avslut! Drömmål, sa TV4:s expert Henok Goitom i sändningen.

- Det här måste kännas extremt skönt för honom. Han har varit kritiserad i MLS och innerst inne tror jag han känner: "Jag kan fortfarande". Viktigt för Schweiz också, att få igång en sådan ledare i laget.

Schweiz tog sedermera kommandot. Och de fick även en boll i mål. Dan Ndoye lyckades näta i samband med en hörna - men han befann sig i en offsideposition. Målet dömdes således bort.

Några direkt heta målchanser saknades under den resterande delen av halvleken.

- Det är ganska rättvist tycker jag. Skottarna börjar bra och fick starten de ville. Men därefter tycker jag att Schweiz har tagit över, sa TV4:s expert Mikael Lustig i paus.

- Skottland gör en stor uppryckning gentemot första matchen, konstaterade TV4:s expert Vicky Blommé.

I och med sitt drömmål är nu Shaqiri den enda spelaren som gjort mål i de sex senaste stora mästerskapen - VM 2014, 2018 och 2022 samt EM 2016, 2020 och nu 2024.

- Är det någon gubbe man inte vill servera på silverfat är det Shaqiri. Han gör mål i sitt sjätte raka mästerskap, sa Mikael Lustig.

- Han dyker alltid upp i EM och VM. Han gör alltid mål. Det spelar ingen roll vilken fysisk form han är i. Han kommer göra ett drömmål, för i den där vänsterfoten finns det extremt mycket klass, och han har gjort det förr också, fyllde Siavoush Fallahi i.

Starten av den andra halvleken var något sval fram tills Ndoye fick ett drömläge. Han tog ned bollen snyggt och satte sig själv i ett friläge, men skottet slank utanför Angus Gunns högra stolpe.

I samma situation fick Kieran Tierney ont i baksidan och blev utburen på bår.

Startelvor:

Skottland: Gunn - Hanley, Hendry, Tierney - Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson - McTominay, McGinn - Adams.

Schweiz: Sommer - Rodriquez, Akanji, Schär - Vargas, Xhaka, Freuler, Widmer - Aebischer, Shaqiri - Ndoye.