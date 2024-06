Keane sågar Alexander-Arnold-experimentet: "Rice är barnvakt"

Trent Alexander-Arnold har spelat på mittfältet i Englands två inledande EM-matcher. I 1-1-mötet med Danmark blev Liverpool-spelaren, som i grunden är ytterback, utbytt och han har fått kritik för sina prestationer.

Föga oväntat är även Manchester United-ikonen Roy Keane kritisk till vad Alexander-Arnold bidragit med, eller kanske snarare inte bidragit med, och han ser honom som en börda för mittfältskollegan Declan Rice.

- Han är bekväm med bollen och han kan hitta passningar, det råder inga tvivel om. Men det är de andra delarna av spelet. Det känns nästan som att Rice är barnvakt åt honom. Man kan inte vara det på den här nivån. Då blir man avslöjad, säger Keane i ITV enligt Daily Mail.

Förbundskapten Gareth Southgate har förklarat sitt Trent Alexander-Arnold-vall med att det är ett experiment och att det inte finns någon naturlig ersättare till Kalvin Phillips, som senast framträdde i landslaget hösten 2023.

- Jag tycker att det var en stor chansning att spela honom där, en spelare som inte spelar där vecka ut och vecka in. Jag vet att vissa säger att han smyger in där i Liverpool, men att smyga in i den positionen och starta är inte samma sak. Jag har spelat på mittfältet, det är svår position. Fysiskt, att få dina avstånd rätt.. Han har inte varit tillräckligt bra i två matcher.

England ställs mot Slovenien i sin avslutande gruppspelsmatch och den äger rum på tisdag.