Klart: Här är alla grupper i EM 2024

Under lördagskvällen lottades grupperna till EM i Tyskland 2024.

21 av 24 nationer var klara för mästerskapet medan ytterligare tre kommer att kvala in till turneringen i efterhand via play off som äger rum i mars nästa år.

Inför lottningen delades alla kvalificerade nationer in i fyra olika seedningspotter baserat på deras resultat i kvalspelet. Tyskland var seedat i pott 1 i egenskap av värdnation, medan de kommande play off-vinnarna fanns i pott 4.

Fri lottning mellan de olika potterna gällde, det vill säga inga restriktioner fanns att ta hänsyn till.

Se samtliga grupper EM-grupper nedan.

Annons

Grupp A:

Tyskland (värdnation)

Ungern

Skottland

Schweiz

Grupp B:

Spanien

Albanien

Kroatien

Italien

Grupp C:

England

Danmark

Slovenien

Serbien

Grupp D:

Frankrike

Österrike

Nederländerna

Play off-vinnare A*

Grupp E:

Belgien

Rumänien

Slovakien

Play off-vinnare B**

Grupp F:

Portugal

Turkiet

Tjeckien

Play off-vinnare C***

EM 2024 spelas mellan 14 juni och 14 juli nästa år. Finalen äger rum på Olympiastadion i Berlin som har en kapacitet på 74 475 åskådare.

Gruppspelet pågår i tolv dagar innan slutspelet tar vid. Alla ettor och tvåor samt de fyra bästa treorna från varje grupp går vidare till åttondelsfinal.

Respektive play off-väg avgörs genom enkelmöten: semifinal följt av final. Så spelas matcherna.

* Vinnaren av Polen, Estland, Wales, Finland.

** Vinnaren av Israel, Island, Bosnien och Hercegovina, Ukraina.

*** Vinnaren av Georgien, Luxemburg, Grekland, Kazakstan.