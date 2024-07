Lamine Yamal historisk - när Spanien tog guld: "En dröm"

Lamine Yamal, 17, har tagit fotbollsvärlden med storm under den här säsongen. Den offensive mittfältaren spelade nästan samtliga ligamatcher för Barcelona och har varit given i Spaniens startelva under EM.

Han har varit en bidragande faktor till att Spanien tog sig till final och när domaren blåste igång matchen blev han, med sina 17 år och en dag, den yngste spelaren någonsin att spela i en stor final på landslagsnivå. Han slog därmed Pelés rekord från 1958 när han spelade VM-finalen mot Sverige vid en ålder på 17 år och 249 dagar.

Lamine Yamal bidrog även starkt mot England, då han spelade fram till Nico Williams 1-0-mål när Spanien i slutändan tog EM-guld. Efteråt är han lycklig.

Annons

- Det är en dröm och jag vill redan åka tillbaka till Spanien för att fira. Det här är den bästa gåvan som jag kunde fått. Jag vill vara med min familj och fira, säger han enligt den spanska tidningen Mundo Deportivo.

Lamine Yamal blev noterad för ett mål och fyra assist under turneringen, och blev utsedd till mästerskapets bästa unga spelare.