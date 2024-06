Lista: 24 "okända" - men älskvärda - spelare i EM

I varje mästerskap slår någon eller några spelare som är mindre kända igenom på den stora scenen.

Trots att det nu är många spelare som kan ses som att de redan slagit igenom för att de spelar i en toppliga i Europa och i Champions League, Europa League eller Conference League så har jag tagit fram en spelare per land, som är mindre känd och som jag tror kommer uppskattas av publiken under mästerskapet.

Spelarna presenteras i samma ordning som matcherna spelas i mästerskapet:

***

1. Tyskland: Robert Andrich 29, Bayer Leverkusen

När det kommer till de stora nationerna är det svårt att hitta okända spelare, i Tyskland står det mellan vänsterbacken Maximilian Mittelstädt som haft en fin säsong för Stuttgart och Bayer Leverkusens rivjärn på mittfältet Robert Andrich. Mitt val hamnar på Robert Andrich. Bayer Leverkusen vann tyska ligan obesegrat och mycket av snacket har handlat om tränare Xabi Alonso, Florian Wirtz, ytterbackarna Frimpong och Grimaldo, där har Andrich hamnat lite i skymundan. En perfekt rollspelare som ska täcka upp för Toni Kroos men som har ett fint distansskott och som har en förmåga att dyka upp på rätt plats vid rätt tillfälle i straffområdet när chansen ges. Har kallats ”Tysklands Casemiro” och det beskriver bra vad Andrichs roll i laget är.

2. Skottland: Billy Gilmour, 23, Brighton

”Han hade kunnat spela i Manchester City” sa förra Skottlandspelaren Pat Nevin om Billy Gilmour och trots att det är en mindre överdrift så beskriver det spelartypen väl. Gilmour är en stortalang som värvades redan som 15-åring av Chelsea. Han har haft en fin säsong i Roberto de Zerbis Brighton och är en elegant spelfördelare. Inte direkt det man förknippar med skotska spelare. I ett lag som byggs på att mittfältarna ska göra mål, med bland annat Mctominay och McGinn, har Gilmour uppgiften att fördela och kontrollera spelet. Något han gör med bravur.

3. Ungern: Milos Kerkez, 20, Bournemouth

Ungern är ett av få länder som kan ses som dark horse på riktigt i EM. De står för en underhållande modern fotboll med inslag av relationism och den mest spännande spelaren i laget är Milos Kerkez. Kerkez ryktades till många storklubbar, bland annat Milan, innan han hamnade i Bournemouth. Han är stabil defensivt, är aggressiv i försvars och presspelet och är en sevärd dribbler. Det pratas redan nu om en flytt för Kerkez i sommar till en av jättarna i Premier League och jag blir förvånad om han stannar kvar i Bournemouth efter sommaren.

4. Schweiz: Dan Ndoye, 23, Bologna

Dan Ndoye har varit en trevlig bekantskap under Bolognas succésäsong som slutade med Champions League-spel. Han har spelat som ytter på båda kanterna men även som anfallare. För att röra till det lite extra så har han för Schweiz startat som vänsterytterback, en position där han ser ut att kunna gå en intressant framtid till mötes. En spelare att hålla koll på i Schweiz som annars har en ganska tråkig trupp.

5. Spanien: Nico Williams, 21, Athletic Club

Cupmästare med Athletic Club efter att ha varit bäst på planen, sevärd ytter med fart. Storklubbarna står i kö för att få Nico Williams att lämna Baskien, men för yttern är Athletic Club hans livs lag och det kan bli svårt att flytta på honom i framtiden. Brorsan Iñaki representerar Ghana, Nico representerar Spanien och har haft en fin säsong med fem mål och elva assist. Slår sin gubbe med enkelhet, hittar assist och är målfarlig. Spanien har med Williams och Lamine Yamal fart och fläkt på kanterna vilket behövs när bollen ibland går lite för mycket i sidled. Har en utköpsklausul på 50 miljoner euro som jag personligen hade aktiverat, igår.

6. Kroatien: Marin Pongracic, 26, Lecce

En stor anledning till att Pontus Almqvists Lecce höll sig kvar i Serie A stavas Marin Pongracic. En 190 cm lång defensiv jätte som är tuff i närkamperna och stabil i positionsspelet. Han är inte rädd för att ta taktiska varningar och sägs vara en provokatör på planen. En gamla skolans mittback i försvarsspelet, men att han även spelat högerback och defensiv mittfältare tyder på att han också har den moderna skolans spelskicklighet. Det är inte säkert att Pongracic får speltid, men det är en spelare att hålla koll på då han borde vara aktuell för större klubbar. Har ett förflutet i Borussia Dortmund och Red Bull Salzburg vilket tyder på att talangen alltid funnits där.

7. Italien: Davide Frattesi, 24, Inter

Att vinna italienska ligan och ha fått speltid i Champions League kan nog ses som att man redan slagit igenom. Trots det vill jag lyfta Davide Frattesi i Italien. Mittfältaren fick sparsamt med speltid i Inter, trots det mäktade han med sex mål och tre assist på 935 minuter. Ett poängsnitt på nästan en poäng per match. Har en förmåga att ta sig in i boxen och göra mål som mer liknar en anfallares instinkter och rörelsemönster. Gjorde ett snyggt mål för Italien i genrepet mot Bosnien Hercegovina, får han spela kan du räkna med att han gör mål.

8. Albanien: Kristjan Asllani, 22, Inter

Kristjan Asllani slog igenom med dunder och brak i Empoli där han sken som defensiv spelfördelare. Ett mål på San Siro mot Inter ändrade hans liv och tog honom till just de blåsvarta där han var tänkt att slussas in som Marcelo Brozovics ersättare. Lite oturligt för Asllani så klev Hakan Calhanoglu in i rollen och utvecklades till en av världens bästa mittfältare. Asllani har tålmodigt fått vänta på speltid i Inter men har gjort det med bravur när han väl fått tid. Asllani är extremt duktig på långa passningar i djupled, har ett bra skott från distans och kan ta fasta situationer, något som blir en nyckel för underdogen Albanien som går upp mot bjässarna i dödens grupp.

9. Polen: Nicola Zalewski, 22, Roma

I ett Polen som spelar med trebackslinje blir ytterbackarna viktigare än någonsin och en spelare att hålla koll på är Romaspelaren Nicola Zalewski. Wingbacken har bra fart och är en duktig dribbler. Sett till avsaknaden av dribblers i truppen blir Zalewski extra viktig och efter hans flopp i VM 22 vill en äldre och mognare Zalewski ha revansch med bättre prestationer. Gjorde ett fint mål i genrepet mot Turkiet som stärkte hans aktier.

10. Nederländerna: Joshua Zirkzee, 23, Bologna

193 cm lång är Joshua Zirkzee en speciell anfallare. Han är teknisk, agerar som spelfördelare men gör även mål. En stor anledning till att Bologna gjorde succé har varit nederländarens spel och först var han utanför truppen, men efter sena skador blev han uttagen och trots att han inte väntas få mycket speltid så är det en magisk spelare i sina bästa stunder. Väntas lämna Bologna under sommaren och det ryktas mycket om Milan där Zlatan sägs vara förtjust i spelaren. Ett EM kan ge honom ännu fler blickar på sig.

11. Slovenien: Benjamin Sesko, 21, RB Leipzig

Valde att förlänga sitt kontrakt med RB Leipzig och bli kvar ett år till. Den slovenska anfallsbjässen (195 cm) är det närmsta vi kommit Zlatan Ibrahimovic. Han kan göra mål med båda fötterna, är bra på huvudet, är tekniskt begåvad och gjorde mål i sju raka matcher i slutet av ligaspelet för sin klubb. Han kan göra spektakulära mål och som jag ser det har han potentialen att bli en av världens bästa anfallare inom ett par år. Sloveniens hopp ställs till Seskos målskytte.

12. Danmark: Victor Kristiansen, 21, Bologna (lån från Leicester)

Dansken har imponerat under säsongen för Bologna. Duktig med boll, bra i presspelet, utvecklats defensivt och gör även en del assist. Vänsterfotad och vänsterback som har en fin framtid för sig. Leicester och Bologna sägs förhandla om summan för dansken och den italienska klubben sägs vilja få ned priset man kom överens om sommaren innan. Oavsett vart Kristiansen hamnar är det en spelare som har framtiden för sig och som kommer imponera om han får speltid i EM.

13. Serbien: Lazar Samardzic, 22, Udinese

Hade genomgått sin läkarundersökning och allt talade för att han var klar för Inter innan klubbarna inte kom överens med hans familj om bonusarna i kontraktet. Samardzic har sen dess ryktats till både Napoli och Juventus, något jag tror stört hans säsong. Mittfältaren är inte ordinarie i Serbien, men har ett vasst distansskott, enkelt för att dribbla och kommer förr eller senare lämna Udinese för en större klubb. Är EM språngbrädan som tar Samardzic till en europeisk toppklubb? Håll även koll på Strahinja Pavlovic. Benhård försvarare.

14. England: Marc Guéhi, 23, Crystal Palace

Marc Guehi är en av fyra Crystal Palacespelare som är med i den engelska truppen till EM 2024. Eze, Henderson och Wharton är alla duktiga spelare, men personligen gillar jag Marc Guehi som väntas starta som mittback. Harry Maguires skada har öppnat upp för Guehi och startade vänskapsmatcherna mot Island och Bosnien Hercegovina. Mogen för sin ålder, en ledare och en framtida toppförsvarare.

15. Rumänien: Denis Dragus, 24, Gaziantep

Efter två misslyckades sejourer på lån i Crotone och Genoa från Standard Liege har Denis Dragus haft en fin säsong i Gaziantep i turkiska ligan där det blivit succé. Kan spela både som ytter och på vänsterkanten och stod för fjorton mål för Gaziantep som köpt loss honom från Standard Liege. En produkt av Hagiakademin som många andra i rumänska landslaget.

16. Ukraina: Georgiy Sudakov, 21, Ukraina

Georgiy Sudakov är en typisk genombrottsspelare i EM. Spelade flest minuter i Ukrainas kval till mästerskapet och håller till centralt eller offensivt på mittfältet. Han är teknisk, duktig på att hantera press och är ett hot mot motståndarnas backlinje med sin spelförståelse och sitt passningsspel. Shakhtar Donetsk är en klubb som är bra på att sälja spelare dyrt (se Mudryk) och Sudakov är nog nästa ukrainska talang att lämna klubben. Storklubbar har ögonen på honom och prislappen sägs ligga på långt över en halv miljard, något som blir verklighet om han har en så bra turnering som han väntas ha.

17. Belgien: Amadou Onana, 22, Everton

En av få positiva inslag i Belgiens katastrofala VM i Qatar. 192 cm lång är han ett hot på fasta situationer och oerhört stark i nickduellerna, Onana kan lugna ner spelets tempo genom att hålla i boll. Data visar att han också är oerhört snabb, i slutet av 2023 klockades han som Premier Leagues sjätte snabbaste spelare vid tidpunkten, något som kommer vara nyttigt när Belgien ska skydda sig från kontringar. Duktig samt säker med bollen och bra under press har Belgien i Onana ett perfekt komplement till de mer kreativa spelarna som Kevin de Bruyne, Johan Bakayoko och Jeremy Doku. En komplementspelare som kommer sticka ut om Belgien går långt.

18. Slovakien: David Hancko, 26, Feyenoord

En av mina favoriter från Champions League-säsongen är den slovakiska mittbacken David Hancko. En av Eredivisies bästa passningsspelare och oerhört duktig på att ta bollen framåt i banan, en underskattad egenskap för dagens mittbackar enligt mig. Hancko började som ytterback och har en misslyckad sejour i Fiorentina som 21-åring bakom sig. Nyttig erfarenhet om ett lyckat EM leder till en flytt i sommar. Vänsterfotade mittbackar är alltid heta på marknaden, Feyenoordspelaren väntas spela vänsterback för Slovakien för att ge defensiv stabilitet.

19. Österrike: Nicolas Seiwald, 23, RB Leipzig

Har som många andra stora talanger gått från Salzburg till Leipzig och är en fröjd för ögat när han får spela. Just speltiden är ett frågetecken. Det har inte blivit många minuter i RB Leipzig den här säsongen efter flytten men trots det stod han för 27 framträdanden för klubben och vann supercupen i sin första match. Defensiv / central mittfältare som är duktig i presspel, offensiva löpningar och kan trots sin unga ålder diktera en match. Rangnick gillar spelartypen och EM är ett perfekt skyltfönster, inte för en flytt, men för mer speltid i Leipzig kommande säsong.

20. Frankrike: Warren Zaïre-Emery, 18, PSG

Den artonåriga fransmannen har hunnit med mycket trots sin unga ålder. Han har varit ordinarie för PSG, vunnit ligatitlar, spelat Champions League-matcher och gjort landslagsdebut samt mål. När Kylian Mbappe lämnar huvudstadsklubben, är Warren Zaire Emery en symbol för hårt jobb, fina fötter och tufft duellspel trots sin unga ålder. Fostrad i PSG-akademin sticker han ut med sina offensiva löpningar och sitt precisa passningsspelet. Tchouamenis skada kanske öppnar upp för att Zaire Emery ska få speltid i EM, något som annars blir svårt på det stjärnspäckade mittfältet.

21. Turkiet: Kenan Yildiz, 19, Juventus / Arda Güler, 18, Real Madrid

Turkiet har en gyllene generation på väg upp och där sticker Arda Guler och Kenan Yildiz ut. I ett Juventus som har haft det tufft spelmässigt har Yildiz varit en av Serie As bästa unga spelare, om inte den bästa. Klippte sitt hår efter tränare Allegris rekommendation, länkar upp bra med medspelarna, gjorde ett otroligt mål mot Tyskland i november. Samtidigt får Yildiz ursäkta, Arda Gulers sex mål på 373 minuter för Real Madrid gör honom till den mest spännande spelaren i truppen. Naturlig näsa för mål och en jättetalang som får vara ansiktet utåt för en turkisk talangproduktion som tar rejäl fart och som kan visa sig i EM.

22. Georgien: Georges Mikautadze, 23, Metz

Anfallaren blev köpt av Ajax med stora hopp men gjorde bara nio matcher på sin tid i klubben och lämnade klubben redan efter mindre än ett halvår för att gå tillbaka till Metz. Började sin sejour tillbaka i klubben med att inte göra mål de fem första matcherna men gjorde sen tio mål på tio matcher i Ligue 1. Mikautadzes succé gjorde att Metz tog sig upp till negativt kval där de åkte ur mot Saint Etienne trots mål från Georgiern. Han väntas byta klubb i sommar och gå till en av de franska storklubbarna.

23: Portugal: Goncalo Inácio, 22, Sporting

I ett Sporting där det mesta handlat om Viktor Gyökeres framfart finns en mittback som sticker ut. Goncalo Inacio har gjort 171 matcher vid 22 års ålder för Sporting och är rutinerad för sin ålder. Sportings akademi har fostrat spelare som Rafa Leao till Cristiano Ronaldo. Inacio sticker ut för sitt passningsspel där han är duktig både i kortpassningsspelet och det längre spelet utöver att vara bra i luften. Som många andra på min lista är det en vänsterfotad spelare vilket är en nyckel i dagens fotboll när det kommer till uppspelsfas. Inacio kommer vara bra på att ta bollen framåt i banan och att byta kant med sin fina passningsfot.

24. Tjeckien: Ladislav Krejci, 25, Girona

191 cm lång, kapten för Sparta Prag de två gångna säsongerna där laget också vunnit ligan 22/23 och 23/24 efter att inte ha vunnit sen säsongen 13/14. Central mittfältare som kommer spela mittback för Tjeckien, nu kan ni säkert gissa, men ja han är också vänsterfotad. Värvats av Girona inför mästerskapet vilket kan ses som smart, prislappen lär gå upp efter EM. Krejci är inte bara stark defensivt och fysiskt, men även spelskicklig tar straffar i klubblaget. Vi får se honom i Champions League nästa säsong vilket är spännande.