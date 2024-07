Magiska minuterna ordnade nederländskt avancemang

Nederländerna och Turkiet var på jakt efter att säkra den sista semifinalplatsen, där England väntade, under lördagskvällen.

Då var det Nederländerna som rivstartade matchen och efter mindre än en minuts spel kombinerade sig Cody gakpo och Memphis Depay fram längs vänsterkanten.

Det fina samspelet resulterade i att Depay fick ett kalasläge i höjd med straffpunkten. Den nederländske spjutspetsen lyckades dock inte hålla avslutet på mål och fick se bollen segla högt över Mert Günoks ribba.

De inledande minuterna präglades av ett nederländskt tryck, men efter den första anstormningen spelade Turkiet upp sig och i mitten av den första akten flyttades positionerna fram. Detta resulterade i några avslutsförsök, men det var aldrig nära att hota Bart Verbruggen mellan stolparna.

Till sist skulle dock utdelningen komma. Efter en hörna skickades ett inlägg från Arda Güler in in i straffområdet. Där kunde sedan en friståande Samet Akaydin skalla in 1-0-målet för Turkiet vid den bortre stolpen.

- Det är inte bara en magisk vänsterfot han (Arda Güler) har, han kan dessutom använda sin högerfot med perfekt precision. Det är oerhört svårt att försvara den där bortre delen av straffområdet. Bollen går över en och man har inte riktigt koll på vad som finns bakom ryggen, men bakom ryggen finns Akaydin, konstaterade TV4-experten Jens Fjellström.

- Arda Güler har en bollbehandling som är skickad från himlen. Han verkar vara ett med bollen och jag har sett honom göra mycket bra saker med sin vänsterfot, men den här högerfoten är otroligt bra, fyllde Siavoush Fallahi på med.

Målet blev den första halvlekens enda och inför den andra halvleken hade Turkiet således en fot i semifinal.

Även den andra halvleken inleddes bäst av Nederländerna och efter fem minuters spel nickade inbytte Wout Weghorst ner bollen mot Memphis Depay. Anfallskollegan slängde sig mot bollen vid den bortre stolpen, men fick aldrig någon träff och ledningen stod sig.

Fem minuter senare fick dock Turkiet frispark med drygt 20 meter till mål. Fram stegade Arda Güler och denna gång använde han sin vänsterfot. Men Real Madrid-spelaren fick se sig nekad av stolpens utsida.

Turkiet stack upp med jämna mellanrum, men det var Nederländerna som skulle få utdelning till sist.

Med 20 minuter kvar av matchen skickade Memphis Depay in ett inlägg i straffområdet. Där kom en framstormande Stefan de Vrij, som kunde nicka in kvitteringen tämligen ostört.

Det skulle sedan dröja blott fem minuter innan den nederländska vändningen fullbordades. Efter ett lågt inspel hamnade bollen till sist vid Cody Gakpo.

Skyttekungen forcerade sedan in 2-1-målet hårt uppvaktad av en turkisk försvarare - ett mål som till sist resulterade i ett självmål av Mert Müldür - och helt plötsligt var Nederländerna i förarsätet.

Efter 2-1-målet gjorde Turkiets förbundskapten, Vincenzo Montella, vad han kunde för att ge ny energi till sitt lag. Men trots flera offensiva skiften behöll Nederändarna taktpinnen.

De turkiska spelarna försökte att skapa den där gyllene möjligheten genom att frenetiskt pumpa på med inlägg mot straffområdet. Detta var också ytterst nära att resultera i en kvittering i den 85:e matchminuten.

Bart Verbruggen fick fingertopparna på ett lågt inspel från vänster. Detta resulterade i att en framskenande Zaki Celik fick bollen vid den bortre stolpen. Men högerspringaren fick se sitt skottförsök blockerat av Stefan de Vrij, som lyckades avstyra den turkiska kvitteringsmöjligheten.

Efter Celiks jättechans fortsatte inläggen att hagla in i Verbruggens straffområde, detta ledde bland annat till att den nederländske målvakten tvingades till en svettig parad på stopptid. Men till sist kunde Nederländerna hålla undan och säkra en 2-1-seger.

- Jag är väldigt stolt över grabbarna. Vi vill uppfylla vår dröm, vi är ett steg närmare, sa Virgil van Dijk till Uefa efter matchen.

Cody Gakpo snuvades (?) på hjälterollen när matchavgörandet till sist skrevs som ett självmål. Men huvudpersonen i fråga brydde sig inte nämntvärt:

- Jag vet inte (om det var mitt mål). Jag gick för bollen och han försökte täcka undan. Jag hörde att det blev självmål och då är det förmodligen så, säger Gakpo till TV4.

Segern innebär att Nederländerna är klart för semifinal. Där väntar England och från nederländskt håll är det hoppfullt på förhand:

- Förhoppningsvis vinner vi. Det är bra lag med väldigt många bra spelare. Men det är det också i vårt lag. Vi får analysera dem och göra en bra match. Förhoppningsvis vinner vi.

Denzel Dumfries:

- Vi vet att England är ett bra lag med mycket individuell kvalitet. Jag förväntar mig en bra match och vi behöver förbereda oss under de kommande dagarna, förklarar Inter-spelaren för TV4.

Kommer ni att gå till final?

- Självklart. Jag tror på vår resa och vi tror på oss själva. Vi kommer vara förberedda.

I det turkiska laget är det stolthet som präglade känsloläget, trots uttåget.

- Jag är stolt över laget och mina lagkamrater. Jag tror ingen förväntade sig att vi skulle ta oss såhär långt. Vi ska vara stolta över oss själva. Vi gjorde vårt bästa mot ett bra lag. I andra halvlek började vi inte så bra, men vi försökte i 90 minuter och det har vi gjort i alla matcher, säger Hakan Calhanoglu till TV4 och fortsätter:

- Men i slutändan gjorde inte vi mål, även om vi hade chanser. Nederländerna hade sin period i fem minuter och gjorde två mål. Det här är fotboll och allt kan hända. Men jag är stolt över att vara turk. Att ta sig så långt med ett så ungt lag är riktigt bra.

Startelvor:

Nederländerna: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké - Reijnders, Schouten - Bergwijn, Simons, Gakpo - Depay.

Turkiet: Günok - Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Özcan, Ayhan - Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz - Güler.