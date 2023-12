Oväntade sexljuden förklarade

Under lottningen till EM-slutspelet i Tyskland 2024 skedde något märkligt och uppseendeväckande. När den förre spanske storspelaren David Silva lottade in Schweiz i grupp A hördes plötsligt oväntade ljud i lokalen. Ljuden tolkades som sexstön och Silva log nervöst när ljuden basunerades ut i högtalarsystemet.

Det hela verkar nu röra sig om ett gammalt klassiskt busstreck. Efter en utredning av händelsen kan det nämligen konstateras att två personer pekas ut som ansvariga för de opassande ljuden. De två personerna ska ha fått tillträde till lokalen på morgonen genom en cateringfirmas entré, rapporterar The Times.

Åklagare i Tyskland har nu inlett en brottsutredning av händelsen och försöker spåra de två personerna. Händelseförloppet är dock redan klarlagt via lokalens övervakningskameror.

Inspelningarna från lokalen visar hur de två personerna, som inte var förklädda, tagit sig in i den stora lokalen tidigare under dagen. Där tejpade de en mobiltelefon till en mikrofon under läktaren där representanter från alla länder satt för att följa lottningen.

Efter att lottningen sedan startat, fick de två personerna återigen tillgång till lokalen via cateringfirmans entré och började ringa mobiltelefonen, som hade sexuella ljud inställda som ringsignal. Detta hördes då högt i lokalens högtalarsystem.

En tredje person kan också ha varit inblandad. En engelsk komiker, som sa att han gjort liknande upptåg förr och lade upp en video av sig själv på sociala medier där han såg EM-lottningen på tv. Han tog sedermera också på sig ansvaret för ljuden.