RMC: Coman lämnar EM tillfälligt - flyger till Sverige

Ytterforwarden Kingsley Coman, 28, är en del av Frankrikes EM-trupp och fick ett kort inhopp mot Nederländerna i gruppspelet.

Men inför åttondelsfinalen mot Belgien på måndag tvingas Bayern München-stjärnan göra en avstickare.

Till Sverige.

RMC Sport uppger på fredagskvällen att Coman lämnar den franska landslagssamlingen tillfälligt. 28-åringen ska flyga till Sverige. Detta eftersom han och hans svenska fru väntar parets fjärde barn, och nu verkar alltså tillökningen i familjen vara nära.

Planen är att ytterforwarden ska återvända "väldigt snabbt" till Tyskland. RMC beskriver det som att Coman "har en chans" att vara en del av matchtruppen mot Belgien, förutsatt att allt går just enligt plan.

Coman och hans fru har en lägenhet i Stockholm. Efter Champions League-mötet med Manchester United i vintras pressades Bayern-stjärnan på sina svenskakunskaper:

- My Swedish is nicht so good, skrattade Coman då.

Men du är i Stockholm ibland?

- Ja. Min fru är därifrån.

Vad tycker du om det?

- Det är en väldigt bra stad. Jag gillar den, avslutade han med ett leende.

Coman har gjort 57 landskamper för Frankrike. Han var med och vann Nations League 2021.