Sabitzer träffad av mynt - lade sig ner i gräset

Österrike föll under tisdagen mot Turkiet med 1-2 och åkte ut ur EM i Tyskland. Under åttondelsfinalen kastades flera föremål in på planen, och i slutskedet blev österrikiske stjärnspelaren Marcel Sabitzer träffad av ett mynt när han skulle slå en hörna.

Sabitzer tog sig för huvudet och lade sig sedan ner på gräset.

I slutändan reste sig Sabitzer upp och fortsatte att spela klart matchen.

- Jag visste inte om det. Det är första gången jag hör om det så kan jag inte säga något om det, säger förbundskaptenen Ralf Rangnick till Fotbollskanalen efteråt.

Även Turkiets Arda Güler blev utsatt för inkastade föremål när han stod redo för att slå hörnor under åttondelen i Leipzig.