Schmeichel och Hjulmand backar DBU:s önskan: "Kul att drömma"

Det var inför Danmarks match mot Slovenien som DBU:s fotbollschef Peter Møller kom med ett smärre utspel.

- Vi drömmer om att vinna, men det betyder inte att vi kommer att göra det. Det är lite odanskt att säga att man vill vinna något, men det är vår ambition. Sen innebär det inte att vi kommer göra det, sa Peter Møller till Ritzau då.

Men matchen mot Slovenien gick inte riktigt Danmarks väg. Slutresultatet skrevs nämligen till 1-1. Danskarna fick en drömstart när Christian Eriksen dunkade in ledningsmålet i minut 17. Men kallduschen kom när Erik Janza, via en dansk försvarare, sköt in kvitteringen i minut 77. Den danska insatsen sågades sedan i hemlandet. Men ambitionen om guld finns fortfarande kvar.

Målvakten Kasper Schmeichel och förbundskaptenen Kasper Hjulmand backar nämligen Peter Møllers ambitioner att ta hem hela turneringen.

- För mig och Danmark handlar det om att drömma, inte vinna, som vi gjorde i Sverige 1992. Så länge man drömmer, så länge man är med i konkurrensen, sätter inte jag några gränser, säger Kasper Hjulmand till Fotbollskanalen, och fortsätter:

- Är vi favoriter? Nej. Är det ett fiasko om vi inte vinner EM? Nej. Man jag tror man ska drömma och ha ambitionen. Då sätter man en standard som man arbetar mot varje dag.

Kasper Schmeichel håller med.

- Jag tror inga har gått in i en turnering utan att hoppas på att vinna guld. Det är kul att drömma - vi har ju vunnit turneringen förut. Det är det som inspirerar mig och min generation, säger Schmeichel.

Danmark spelar sin andra match i gruppspelet imorgon, torsdag, mot England.

Matchen visas i TV4 och TV4 Play.