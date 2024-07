Se Bellinghams utbrott efter missade EM-guldet

Finalen mellan England och Spanien såg ut att gå mot förlängning efter att Cole Palmer kvitterade med runt kvarten kvar. Men i den 86.e matchminuten hittade Cucurella in med en boll till Oyarzabal som sköt EM-bucklan till Spanien.

Vilt firande bröt ut och Spanien lyckades hålla ut och vann till sist sitt fjärde EM-guld genom tiderna. Medan de spanska spelarna jublade över bedriften var det andra bilder som kablades ut på den engelska spelarna.

Många satt sig ned och deppade på gräset direkt vid slutsignal. Jude Bellingham var enormt besviken efter slutsignal och hade svårt att kontrollera sina känslor. Efter matchen visades bilder där 21-åringens sparkade iväg en kylväska och satte sig ensam på spelarbänken.

🚨 Jude Bellingham vents his frustration after losing the Euro final to Spain: He kicked a cooler and sat angrily on the bench alone 😳#EURo2024 pic.twitter.com/R2lqvwZdS0