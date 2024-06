Sturridge kritisk till Palmer-bänkningarna: "Genuint chockad"

England har inlett EM genom att samla ihop fyra poäng på sina två inledande matcher. Efter 1-0-segern mot Serbien i premiären blev det 1-1 i mötet med Danmark under torsdagen.

Trots att laget leder sin grupp har en hel del kritiska röster höjts efter mötet med Danmark. En av punkterna som förbundskaptenen har fått kritik för är det faktum att Chelseas succéspelare Cole Palmer ännu inte har fått beträda planen under mästerskapets gång.

Nu har ännu en profil uttryckt kritik mot Southgates behandling av Palmer.

I ett inlägg på X förklarar den tidigare Liverpool-, Manchester City- och Chelsea-anfallaren Daniel Sturridge hur förvånad han är över att Palmer inte har fått chansen.

"Jag är genuint chockad över att vi inte har sett Cole Palmer på planen ännu", skriver han i inlägget.

Under den gånga säsongen svarade Palmer för 22 mål och elva assist på 34 Premier League-matcher. Han konkurrerar bland annat med Phil Foden, Bukayo Saka och Jarrod Bowen.

I’m genuinely shocked we haven’t seen Cole Palmer grace the field yet.