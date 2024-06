Svenskens chock över Navas: "Visste inte ens om han hade slutat eller inte"

I november 2009, för nästan 15 år sedan, gjorde Jesus Navas debut för Spaniens A-landslag. Under lördagen går han in i ett nytt mästerskap, EM i Tyskland. Sevilla-ikonen finns med i den spanska truppen som ska ta sig an Kroatien i Berlin.

Svenske landslagsbacken Ludwig Augustinsson tillhör just Sevilla och har således, under tiden då han inte varit utlånad till andra klubbar, varit lagkamrat med Jesus Navas. Och Augustinsson gläds åt sin kompis fortsatta framfart i landslaget.

- Jag är väldigt imponerad. Så mycket som han har gjort och den åldern han har… att fortsätta orka och hålla den kvaliteten är imponerande. Att då också spela i landslaget, säger Augustinsson och fortsätter:

- Jag visste inte ens om han hade slutat eller inte, men så såg jag att han var med i EM-truppen. Det är stort och visar vilken kvalitet han fortfarande håller.

30-åringen, som den gångna säsongen var utlånad till belgiska Anderlecht, är full av fina ord när det kommer till Jesus Navas.

- Han är otroligt lätt i kroppen och det ser ut som att han är 20 år i kroppen. Jag önskar att jag ser ut sådär när jag kommer upp i hans ålder, säger Augustinsson och skrattar.

- Det är en av få som har det så. Han är en fantastisk spelare och en fantastisk person. Han är väldigt ödmjuk.

Jesus Navas meddelade nyligen att han kommer gå i pension i slutet av det här året. Vidare har han skrivit på ett "livstidskontrakt" med Sevilla.