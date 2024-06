Tadic missnöje efter petningen: "Jag är bäst i laget"

Under söndagskvällen klev Serbien in i EM när man premiärspelade mot England i Gelsenkirchen. Efter ett tidigt ledningsmål av Jude Bellingham tryckte de serbiska spelarna på för en kvittering under den andra halvleken.

En av spelarna som byttes in under den andra akten var lagkaptenen Dusan Tadic, som valdes bort i startelvan av förbundskaptenen Dragan Stojkovic. Efter matchen fick Tadic frågor kring att han speltiden begränsades till 30 minuter och att han inte fanns med från start.

- Jag är ledare, lagkapten och jag tycker att jag är bäst i laget. Självklart tycker jag att jag skulle startat, men jag respekterar tränarens beslut, säger 35-åringen till RTS.

Efter Tadic tydliga svar fick förbundskapten Stojkovic frågor kring utspelet:

- Det är inte bra om han säger så, det var mitt beslut av taktiska skäl, svarar han kort och gott.

Serbien förlorade matchen mot England med 0-1. Nästa match spelas mot Slovenien under torsdagen. I övrigt ingår även Danmark i samma grupp.