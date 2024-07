Telegraph: Så väntas England starta i EM-finalen

England slog i veckan ut Nederländerna i semifinal, och ställs under söndagen mot Spanien i final i EM. Sent under lördagen publicerar den engelska tidningen The Telegraph uppgifter om hur den engelska startelvan väntas se ut.

Enligt den engelska tidningen väntas förbundskaptenen Gareth Southgate starta med samma spelare som i semifinalen mot Nederländerna. Det innebär alltså i sådana fall att Kieran Trippier får fortsätta på vänsterkanten i stället för Luke Shaw, som är redo för spel igen efter att ha slitit med skadeproblem.

England hävdas därmed även fortsätta med en trebackslinje med Kyle Walker, John Stones och Marc Guehi. Vidare uppges stjärnor som Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham och Harry Kane också få spela från start.

Englands elva, enligt The Telegraph: Pickford - Walker, Stones, Guehi - Saka, Mainoo, Rice, Trippier - Foden, Bellingham - Kane.